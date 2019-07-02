4.07.19 11:00 Круглий стіл: «Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?»

4 липня 2019 року об 11.00 у приміщенні інформаційного агентства «Українські новини» відбудеться круглий стіл на тему: «Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?».\r\nПитання до обговорення:\r\n\r\nЯкі основні чинники впливають на зацікавленість інвесторів щодо економічно привабливих активів в Україні?\r\nРоль судово-правоохоронної системи у формуванні ціни та привабливості активів неплатоспроможних банків.\r\nЧи є в Україні ефективний вторинний ринок проблемних активів. Наскільки підходи Фонду щодо запуску системи прозорих продажів сприяли його створенню?\r\nЧи захищені права інвесторів в Україні?\r\nЩо необхідно зробити для посилення захисту прав кредиторів?\r\nЧи є способи посилити відповідальність VIP-боржників в Україні?\r\n\r\n Учасники:\r\n\r\n Світлана Рекрут, заступник директора-розпорядника ФГВФО;\r\nТарас Єлейко, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО;\r\nОльга Білай, директор департаменту управління активами ФГВФО;\r\n Тимофій Мілованов, член Ради НБУ;\r\nВіталій Ваврищук, директор департаменту фінансової стабільності НБУ;\r\nСюзанна Бурмакінова, член Ради директорів APS Holding a.s.;\r\n Юрій Костробій, керівник Фінансової групи АВІСТАР;\r\nЕва Закович, генеральний директор групи компаній «Примоколлект»;\r\nВікторія Страхова, експерт з банківської діяльності;\r\n Андрій Усенко, заступник директора KPMG в Україні;\r\n Марія Репко, заступник директора ГО «Центр економічної стратегії»;\r\n Андрій Пожидаєв, партнер юридичної фірми «Астерс»;\r\n Тарас Проць, член правління ОТР Банку;\r\nКостянтин Школяренко, заступник Голови правління Банку ПУМБ.\r\n\r\n Круглий стіл відбудеться 4 липня 2019 року у приміщенні інформаційного агентства «Українські новини» за адресою вул. Еспланадна, 20 (ст. м. "Палац спорту"). \r\nПочаток об 11:00.\r\nАкредитація журналістів триватиме до 17:00 3 липня 2019 року: press@fg.gov.ua або 050-826-73-17; 097-438-42-31.