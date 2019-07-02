4.07.19 11:00 Круглий стіл: «Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?»

4 липня 2019 року об 11.00 у приміщенні інформаційного агентства «Українські новини» відбудеться круглий стіл на тему: «Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?».

Питання до обговорення:

Які основні чинники впливають на зацікавленість інвесторів щодо економічно привабливих активів в Україні? Роль судово-правоохоронної системи у формуванні ціни та привабливості активів неплатоспроможних банків. Чи є в Україні ефективний вторинний ринок проблемних активів. Наскільки підходи Фонду щодо запуску системи прозорих продажів сприяли його створенню? Чи захищені права інвесторів в Україні? Що необхідно зробити для посилення захисту прав кредиторів? Чи є способи посилити відповідальність VIP-боржників в Україні?

Учасники:

Світлана Рекрут, заступник директора-розпорядника ФГВФО;

заступник директора-розпорядника ФГВФО; Тарас Єлейко, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО;

директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО; Ольга Білай, директор департаменту управління активами ФГВФО;

директор департаменту управління активами ФГВФО; Тимофій Мілованов, член Ради НБУ;

член Ради НБУ; Віталій Ваврищук, директор департаменту фінансової стабільності НБУ;

директор департаменту фінансової стабільності НБУ; Сюзанна Бурмакінова, член Ради директорів APS Holding a.s.;

член Ради директорів APS Holding a.s.; Юрій Костробій, керівник Фінансової групи АВІСТАР;

керівник Фінансової групи АВІСТАР; Ева Закович, генеральний директор групи компаній «Примоколлект»;

генеральний директор групи компаній «Примоколлект»; Вікторія Страхова, експерт з банківської діяльності;

експерт з банківської діяльності; Андрій Усенко, заступник директора KPMG в Україні;

заступник директора KPMG в Україні; Марія Репко, заступник директора ГО «Центр економічної стратегії»;

заступник директора ГО «Центр економічної стратегії»; Андрій Пожидаєв, партнер юридичної фірми «Астерс»;

партнер юридичної фірми «Астерс»; Тарас Проць, член правління ОТР Банку;

член правління ОТР Банку; Костянтин Школяренко, заступник Голови правління Банку ПУМБ.

Круглий стіл відбудеться 4 липня 2019 року у приміщенні інформаційного агентства «Українські новини» за адресою вул. Еспланадна, 20 (ст. м. "Палац спорту").

Початок об 11:00.

Акредитація журналістів триватиме до 17:00 3 липня 2019 року: press@fg.gov.ua або 050-826-73-17; 097-438-42-31.