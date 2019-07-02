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Українські Новини
4.07.19 11:00 Круглий стіл: «Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?»

4.07.19 11:00 Круглий стіл: «Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?»

4 липня 2019 року об 11.00 у приміщенні інформаційного агентства «Українські новини» відбудеться круглий стіл на тему: «Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?».

Питання до обговорення:

  1. Які основні чинники впливають на зацікавленість інвесторів щодо економічно привабливих активів в Україні?
  2. Роль судово-правоохоронної системи у формуванні ціни та привабливості активів неплатоспроможних банків.
  3. Чи є в Україні ефективний вторинний ринок проблемних активів. Наскільки підходи Фонду щодо запуску системи прозорих продажів сприяли його створенню?
  4. Чи захищені права інвесторів в Україні?
  5. Що необхідно зробити для посилення захисту прав кредиторів?
  6. Чи є способи посилити відповідальність VIP-боржників в Україні?

Учасники:

  • Світлана Рекрут, заступник директора-розпорядника ФГВФО;
  • Тарас Єлейко, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО;
  • Ольга Білай, директор департаменту управління активами ФГВФО;
  • Тимофій Мілованов, член Ради НБУ;
  • Віталій Ваврищук, директор департаменту фінансової стабільності НБУ;
  • Сюзанна Бурмакінова, член Ради директорів APS Holding a.s.;
  • Юрій Костробій, керівник Фінансової групи АВІСТАР;
  • Ева Закович, генеральний директор групи компаній «Примоколлект»;
  • Вікторія Страхова, експерт з банківської діяльності;
  • Андрій Усенко, заступник директора KPMG в Україні;
  • Марія Репко, заступник директора ГО «Центр економічної стратегії»;
  • Андрій Пожидаєв, партнер юридичної фірми «Астерс»;
  • Тарас Проць, член правління ОТР Банку;
  • Костянтин Школяренко, заступник Голови правління Банку ПУМБ.

Круглий стіл відбудеться 4 липня 2019 року у приміщенні інформаційного агентства «Українські новини» за адресою вул. Еспланадна, 20 (ст. м. "Палац спорту").

Початок об 11:00.

Акредитація журналістів триватиме до 17:00 3 липня 2019 року: press@fg.gov.ua або 050-826-73-17; 097-438-42-31.
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