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01 липня 2019, понеділок, 17:53 18
Вибори 2019-07-01T20:00:04+03:00
Українські Новини
Верховний Суд скасував відмову ЦВК у реєстрації екс-глави АП Клюєва кандидатом у депутати Ради

Верховний Суд скасував відмову ЦВК у реєстрації екс-глави АП Клюєва кандидатом у депутати Ради

Верховний Суд визнав незаконним відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) колишньому секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голові Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Верховної Ради на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив його адвокат Юрій Сухов, передають Українські Новини.

"Рішення Верховного Суду є остаточним і воно вказує, що законно, а що ні. Суд не погодився з ЦВК України та скасував, як на мене, сепаратистське і кон'юнктурне рішення про відмову в реєстрації Клюєва А. П., що постійно проживає на території України у м. Донецьку, є кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року", - написав адвокат.

За його словами, це рішення потрібно поважати, оскільки Україна - європейська країна, в якій повинні шанувати і поважати Конституцію і закони.

"Політична підоснова і особиста неприязнь не можуть бути мірилом права!!!" - підсумував юрист.

Як повідомляли Українські Новини, у екс-глави АП Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми.

Раніше ГПУ викликала Андрія Клюєва на допит як підозрюваного.

Також у соратників Януковича та екс-глави АП Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми.

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