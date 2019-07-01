В Києві з 1 липня введені в обіг нові паркувальні талони, – КМДА

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян повідомив, що з 1 липня 2019 року у столиці починають діяти паркувальні талони нового зразка.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Змінився колір паркувальних талонів, розташування номерів зон (або кварталу) та додаткової інформації. Ступені захисту – голограма та унікальний для ідентифікацій номер", – додав Дмитро Давтян.

Придбати талони можна:

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс КП "ГІОЦ";

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс Portmone;

у кіосках "Союздрук", перелік адрес – за посиланням;

безпосередньо в офісі КП "Київтранспарксервіс", телефон для довідок: (044) 383-20-37.

Талон на місяць для всіх зон коштує 630 гривень, у II та III зоні – 441 гривня, у III зоні – 315 гривень. Абонемент на квартал – 1 465 гривень з можливістю користування будь-якого паркувального майданчика підприємства протягом 3 місяців.

Правила використання паркувального талону: у вільну графу на лицьовій стороні заповнити державний номер транспортного засобу та покласти талон у салоні авто на видноті (на панель під лобове скло або скористуватись утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду).