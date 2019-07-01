Керівник "Бунге Україна" звільнився через скандал з крадіжкою зерна, – ЗМІ

Глава компании "Бунге Украина" Дмитрий Горшунов ушел с должности генерального директора, которую занимал с 2007 года.

Про це повідомило інтерент-видання "Апостроф", посилаючись на прес-службу компанії.

"Bunge підтверджує, що Дмитро Горшунов, генеральний директор "Бунге Україна" покидає компанію для реалізації можливостей за межами компанії", - йдеться у повідомленні прес-служби "Бунге Україна".

У компанії додають, що рішення звільнити Дмитра Горшунова було ухвалене "у результаті низки організаційних змін".

Звільнення Горшунова відбулося на тлі скандалу з крадіжкою зерна холдингом "Агроінвестгруп", який спалахнув наприкінці січня 2019 року. Українські фермери підозрювали гендиректора "Бунге-Україна" в організації шахрайської схеми з привласнення збіжжя на суму понад $200 млн. Повідомлялося, що Дмитро Горшунов, використовуючи у власних інтересах репутацію Bunge, фактично примусив аграріїв віддати зерно на безкоштовне зберігання агрохолдингу "Агроінвестгруп", із власниками якого - Миколою і Віталієм Кучеренками - мав бізнес-стосунки. При цьому Горшунов відмовлявся укладати із фермерами прямі договори постачання і наполягав на оформленні документів з компанією Кучеренків. Під накопичене на елеваторах чуже зерно шахраї взяли кредити в 5 банках на суму понад 70 млн доларів. На початку 2019 року значний обсяг зерна був вивезений в окуповані райони Донецької та Луганської областей і проданий юридичним особам, зареєстрованим на непідконтрольних територіях. Виручені кошти шахраї привласнили.

Микола і Віталій Кучеренки втекли до Росії, переховуючись від органів правосуддя. Притягнути до відповідальності Дмитра Горшунова вимагали ошукані фермери, які з початку травня пікетували офіс "Бунге-Україна" за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького. Також повідомлялося, що в межах розпочатих кримінальних проваджень Національна поліція готує Дмитрові Горшунову підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах і організованою групою осіб.

Раніше повідомлялося, що компанії "Сантрейд" і "Грінтур-Екс", які контролював гендиректор компанії "Бунге-Україна" Дмитро Горшунов, були задіяні у масштабній схемі приховування прибутків від переробки насіння соняшнику. Менеджмент української "дочки" "Бунге" через фірми-"прокладки" "Вантаж-трейд", ТОВ "Дельта-МВ" та інші скуповував за готівку зерно, яке надходило на екстракційний завод "Бунге" у Миколаєві як давальницька сировина. Фірми-"прокладки" отримували з переробленого насіння олію та шрот і через компанії, зареєстровані в офшорах, продавали готову продукцію тій же "Бунге". У результаті вся валютна виручка, отримана з операцій за кордоном, в Україну не поверталася, а державний та місцеві бюджети та цільові страхові фонди не отримували належних сум податків та інших обов’язкових платежів від діяльності олійноекстракційного заводу "Бунге" у Миколаєві.

Завод "Бунге" у Миколаєві і далі співпрацює за давальницькою схемою із низкою компаній, які закуповують насіння соняшнику за готівкові кошти без оформлення документів. Зокрема, зерно на переробку постачали фірми "ТД "Укрросхім", "Вінагро-Фуд", "Енергетик Дніпро", "ОККО-Схід", "Локо Трейдинг", "Брейн Сорс Інтернешнл", "ОККО-Бізнес Контракт", "ОККО-Рітейл", "Глорія Транс Трейд", "Захід Імпорт" та інші. А покупцями готової продукції виступають маловідомі компанії з юрисдикціями в офшорних зонах та зареєстрованих на громадян України у Польщі, Угорщині та інших країнах Східної Європи. Серед них такі фірми, як Norinvest Universal LP, Pastel Trade Sp. z o.o., Nimfeya Sp. z o.o., OU Grainexpo, Pagran Pte. Ltd., Oilseeds Trading LP, Agrotrade Polska LCC, Binboro Sp. z o.o., Velcar Estate LP, Oleos Trading Limited та інші. Обсяги неповернутої в Україну валютної виручки в результаті таких операцій обчислюється у сотні мільйонів доларів.