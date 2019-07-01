ДБР підтвердило обшуки на "Прямому", про які заявив Портнов

На телеканалі "Прямий", який належить колишньому Президенту Петру Порошенку, проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.

Про це повідомив юрист і колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов на своїй сторінці в соцмережі Facebook, частково інформацію підтвердили в ДБР.

"Друзі, хороші новини з телеканалу Порошенка "Прямий". Там зараз проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію. Не перемикайтеся", - повідомив Портнов.

Документ: Андрій Портнов

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Як повідомило Українським Новинам джерело в Державному бюро розслідувань, ДБР проводить обшуки на телеканалі "Прямий".

"Так, такі обшуки проводяться", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, слідчі дії санкціоновані судом.

Співрозмовник не уточнив, у рамках якого кримінального провадження проводяться обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР допитало Портнова про узурпацію влади Порошенком і фальсифікації Парубія при формуванні коаліції.

ДБР у рамках кримінальних проваджень за заявами юриста Андрія Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Щодо Порошенка ДБР розслідує 5 кримінальних проваджень за заявою Портнова, який у свою чергу подав у ДБР заяву на самого Портнова. Однак ДБР відхилило зустрічну заяву Порошенка, про що його повідомило.

Порошенка звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.