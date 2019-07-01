підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 липня 2019, понеділок, 14:22 44 Доповнено
Політика 2019-07-01T15:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР підтвердило обшуки на "Прямому", про які заявив Портнов

ДБР підтвердило обшуки на "Прямому", про які заявив Портнов

Андрій Портнов. Фото: aportnov
Андрій Портнов. Фото: aportnov

На телеканалі "Прямий", який належить колишньому Президенту Петру Порошенку, проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.

Про це повідомив юрист і колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов на своїй сторінці в соцмережі Facebook, частково інформацію підтвердили в ДБР.

"Друзі, хороші новини з телеканалу Порошенка "Прямий". Там зараз проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію. Не перемикайтеся", - повідомив Портнов.

Документ: Андрій ПортновДокумент: Андрій Портнов

(новина доповнена інформацією джерела)

Як повідомило Українським Новинам джерело в Державному бюро розслідувань, ДБР проводить обшуки на телеканалі "Прямий".

"Так, такі обшуки проводяться", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, слідчі дії санкціоновані судом.

Співрозмовник не уточнив, у рамках якого кримінального провадження проводяться обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР допитало Портнова про узурпацію влади Порошенком і фальсифікації Парубія при формуванні коаліції.

ДБР у рамках кримінальних проваджень за заявами юриста Андрія Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Щодо Порошенка ДБР розслідує 5 кримінальних проваджень за заявою Портнова, який у свою чергу подав у ДБР заяву на самого Портнова. Однак ДБР відхилило зустрічну заяву Порошенка, про що його повідомило.

Порошенка звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

Більше новин про: Андрій Портнов відмивання грошей ДБР України Петро Порошенко телеканал "Прямий"

Архів
Новини
Зеленський полетів до Канади на три дні 15:15
Зеленський запропонував Раді знизити ціну на електроенергію, замінивши "Роттердам +" формулою "Роттердам-" 15:14
"Фармак" розглядає можливість придбання нових активів в Україні і за кордоном 15:00
Двоє поліцейських потрапили під обстріл бойовиків на Донеччині 14:54
"Швидка допомога" повинна приїжджати на кожен виклик, – Бойко 14:46
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Прожитковий мінімум та соцвиплати виростуть з липня: на скільки і для кого 23:52
Меркель розповіла про стан свого здоров'я 16:07
Туристи застрягли в Анталії.
Українських туристів заблокували в аеропорту Анталії: SkyUp переніс рейс майже на добу 13:26
більше новин
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі 22:53
Найвеличезнішу в історії України партію цигарок на 70 млн гривень вилучили на Закарпатті 23:14
Sea Breeze-2019. Фото:
Фото дня: Військові катери Грузії і США ефектно прибули на Sea Breeze-2019 до Одеси 17:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok