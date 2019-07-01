ДБР підтвердило обшуки на "Прямому", про які заявив Портнов

На телеканалі "Прямий", який належить колишньому Президенту Петру Порошенку, проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.\r\nПро це повідомив юрист і колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов на своїй сторінці в соцмережі Facebook, частково інформацію підтвердили в ДБР.\r\n"Друзі, хороші новини з телеканалу Порошенка "Прямий". Там зараз проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію. Не перемикайтеся", - повідомив Портнов.\r\n\r\n\r\nДокумент: Андрій Портнов\r\n(новина доповнена інформацією джерела)\r\nЯк повідомило Українським Новинам джерело в Державному бюро розслідувань, ДБР проводить обшуки на телеканалі "Прямий".\r\n"Так, такі обшуки проводяться", - сказав співрозмовник агентства.\r\nЗа його словами, слідчі дії санкціоновані судом.\r\nСпіврозмовник не уточнив, у рамках якого кримінального провадження проводяться обшуки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР допитало Портнова про узурпацію влади Порошенком і фальсифікації Парубія при формуванні коаліції.\r\nДБР у рамках кримінальних проваджень за заявами юриста Андрія Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.\r\nЩодо Порошенка ДБР розслідує 5 кримінальних проваджень за заявою Портнова, який у свою чергу подав у ДБР заяву на самого Портнова. Однак ДБР відхилило зустрічну заяву Порошенка, про що його повідомило.\r\nПорошенка звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.