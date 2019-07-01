Чиновник Міноборони привласнив кошти держпідприємства "Антонов"

Суспільство не встигло відійти від гучного скандалу про розкрадання в "Укроборонпромі", як контррозвідники Служби безпеки України викрили ще одну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний чиновник Міністерства оборони України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.



Було встановлено, що полковник одного з військових представництв МО організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов". Операція відбувалася шляхом укладення фіктивних цивільно-правових договорів на надання послуг з проведення робіт по визначенню технічного стану літаків, які були на ремонті.



«Насправді ніякі перевірки не проводились, а літаки передавали замовнику з підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій і людських жертв», - сказано в ньому.



Під час обшуків були знайдені проекти і чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи, документи про виведення незаконно отриманих коштів в одній з країн Західної Європи.

Знайдені при обшуку документи. Фото: прес-служба СБУ

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Затриманий чиновник Міноборони. Фото: прес-служба СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ заявила, що фірма екс-начальника Генштабу постачала контрабандою з Росії запчастини для ЗРК для продажу їх Міністерству оборони.



Також Міноборони звинуватили в махінаціях з недостатнім забезпеченням військових житлом.



Тим часом Кабмін збільшив суму на проведення аудиту "Укроборонпрому", який так і не розпочався.