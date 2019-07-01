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01 липня 2019, понеділок, 13:26 329
Транспорт 2019-07-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
Українських туристів заблокували в аеропорту Анталії: SkyUp переніс рейс майже на добу

Українських туристів заблокували в аеропорту Анталії: SkyUp переніс рейс майже на добу

Туристи застрягли в Анталії.
Туристи застрягли в Анталії.

У понеділок, 1 липня авіаперевізник SkyUp без пояснення причин переніс рейс Анталія-Київ pq 4414 спочатку на 2 години (з 6.20.ранку на 8.35 ранку), потім на 3,5 години. Станом на 1 липня рейс затримується на 18 годин (на 00.05 2 липня). 180 туристів з Києва опинилися без їжі, води та власних речей заблокованими в аеропорту Анталії.

Туристи застрягли в Анталії. Туристи застрягли в Анталії.

Представник авіакомпанії SkyUp протягом 6 годин не з'являється для пояснень.

Туристи застрягли в Анталії. Туристи застрягли в Анталії.

Кияни, які опинилися заручниками недобросовісного оператора, за інформацією, отриманою УН від одного з пасажирів рейсу pq 4414, планують найближчим часом заблокувати виходи з аеропорту Анталії.

Посольство України в Туреччині поки ніяк не відреагувало на інцидент.

Як повідомляли Українські Новини, трьом українським туроператорам анулювали ліцензії.

Раніше Кабінет Міністрів зобов'язав туроператорів повідомляти про затримки рейсів більше 4 годин.

Тим часом, авіакомпанії будуть штрафувати за погане обслуговування пасажирів у разі затримки і скасування рейсу.

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