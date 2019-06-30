ПАРЄ вимагала від Росії звільнення моряків для повернення в асамблею, - посол

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба підтвердив, що серед умов, що РФ повинна була виконати для повернення в ПАРЄ, було звільнення українських полонених моряків, проте згодом європейці відступили від цієї вимоги, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Кулеби "Час. Підсумки тижня".

За його словами, переговори щодо повернення Росії до ПАРЄ активізувалися ще на початку цього року. Задля цього Кремль мав виконати три умови: повернути Україні полонених моряків, надати доступ Комісару Ради Європи з прав людини до Криму і сплатити внески.

Однак згодом, додав посол, Європа дала зрозуміти Росії, що повернутися вона може і без цих умов. Тому російська нота вітчизняному МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому що спливав кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.

"Просто так збіглося в часі, що в ніч з 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так", - заявив Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків. Раніше Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповіло на ноту про повернення українських моряків.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українських моряків. Путін заявив, що звільнення полонених моряків розгляне разом зі звільненням ув'язнених в Україні росіян.

Також Путін "пояснив" Трампу ситуацію з полоненими українськими моряками.