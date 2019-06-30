Українці знизили калорійність свого харчування

В Україні знизилася середня енергетична цінність добового раціону харчування. При цьому калорійність все одно суттєво перевищує норму. Про це повідомляє Державна служба статистики.\r\nВ 2017 році середня калорійність харчування становила 2994 ккал, а в 2018 році - 2978 ккал. За даними статистичного відомства, частка населення, енергетична цінність добового раціону харчування якого менше 2100 ккал, в 2018 році становила 24,8%, в 2017 році - 23,4%.\r\nНорми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я від 3.09.2017 №1073.\r\nНорми відрізняються для різних вікових груп, залежать від статі та фізичної активності. Норма для осіб похилого віку становить 1600-2000 ккал.\r\nМаксимальна енергетична цінність в 4100 ккал встановлена для чоловіків у віці 18-29 років, працівників особливо важкої фізичної праці, з дуже високою фізичною активністю.\r\nНаукові працівники, студенти гуманітарних спеціальностей, програмісти, контролери, педагоги, диспетчери у віці 18-29 років в середньому потребують 2450 ккал. Для жінок норми ще нижче.\r\nРаніше Українські Новини повідомили про 10 причин, щоб почати їсти малину.\r\nТакож раніше був розвіяний міф про чорницю, яка покращує зір.\r\nМіністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про користь шовковиці, вишень і черешень.