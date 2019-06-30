Українці знизили калорійність свого харчування

В Україні знизилася середня енергетична цінність добового раціону харчування. При цьому калорійність все одно суттєво перевищує норму. Про це повідомляє Державна служба статистики.

В 2017 році середня калорійність харчування становила 2994 ккал, а в 2018 році - 2978 ккал. За даними статистичного відомства, частка населення, енергетична цінність добового раціону харчування якого менше 2100 ккал, в 2018 році становила 24,8%, в 2017 році - 23,4%.

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я від 3.09.2017 №1073.

Норми відрізняються для різних вікових груп, залежать від статі та фізичної активності. Норма для осіб похилого віку становить 1600-2000 ккал.

Максимальна енергетична цінність в 4100 ккал встановлена для чоловіків у віці 18-29 років, працівників особливо важкої фізичної праці, з дуже високою фізичною активністю.

Наукові працівники, студенти гуманітарних спеціальностей, програмісти, контролери, педагоги, диспетчери у віці 18-29 років в середньому потребують 2450 ккал. Для жінок норми ще нижче.

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