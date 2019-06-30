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30 червня 2019, неділя, 12:12 8
Суспільство 2019-06-30T13:17:28+03:00
Українські Новини
В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

В Україні в неділю, 30 січня, утримається надзвичайна пожежна небезпека. Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема, пожежна небезпека очікується в Києві і області.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Україні, крім західних та більшості районів північних областей утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У той же час за даними синоптика Наталки Діденко, 30 червня, очікується комфортна погода – вдень температура повітря коливатиметься в межах +22...+26. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +29, на сході температура коливатиметься від +21 до +24.

Після нічних заморозків на вихідних на початку липня в Україну повернеться спека.

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