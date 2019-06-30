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30 червня 2019, неділя, 10:04 65
Суспільство 2019-06-30T13:30:03+03:00
Українські Новини
Філарет заявив, що Епіфаній - незаконний син покійного митрополита Чокалюка

Філарет заявив, що Епіфаній - незаконний син покійного митрополита Чокалюка

Патріарх Православної Церкви України Філарет заявив, що митрополит Епіфаній, з яким він конфліктує, це незаконний син покійного митрополита Даниїла Чокалюка.

Про це Філарет сказав в інтерв'ю Comments.ua.

"До мене він ніякого відношення не має. Він є родичем покійного Митрополита Даниїла Чокалюка. Єпіфаній є незаконним сином Данила і вихований Єпіфаній був у родині Чокалюков. Докази цього вже є. Раніше були чутки, а тепер ми маємо докази, що це незаконний син Митрополита Даниїла", - сказав Філарет, відповідаючи на питання про те, чи пов'язують родинні зв'язки його і Єпіфанія.

він Також пояснив, як вибір припав на Єпіфанія в якості глави ПЦУ.

"Ніхто його не нав'язував, я його запропонував президенту, коли йшла підготовка до об'єднавчого Собору 15 грудня 2018 року. Але була умова, що Єпіфаній стане предстоятелем, а фактично керувати церквою в Україні буде Патріарх Філарет. А митрополит Епіфаній буде представляти українську церкву ззовні - у православному світі. Це була моя домовленість з президентом і з Єпіфанієм. Ми не підписували жодного угоди, вірили на слово, але виявилося, що на слово вірити не можна", - сказав почесний патріарх Православної Церкви України.

Архієрей Української Православної Церкви Київського патріархату (УПЦ КП митрополит Рівненський і Острозький Даниїл (Чокалюк) помер в 2005 році, на 47-му році життя. Він був одним із найближчих співробітників Патріарха Філарета і наймолодшим митрополитом УПЦ КП.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфанію передадуть у підпорядкування всі приходи і монастирі УПЦ в Києві.

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній заперечує міжособистісний конфлікт з почесним патріархом ПЦУ Філаретом і констатує його конфлікт з усією помісною церквою.

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