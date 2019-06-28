Звільнені з полону українці прибули до Києва

У Мінську (Білорусія) бойовики "ЛДНР" сьогодні передали Україні чотирьох полонених. Домовленість про передачу утримуваних в ОРДЛО українців була досягнута в Мінську під час переговорів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

Як повідомляє 112.ua зустріч українців в аеропорту відбулася в аеропорту "Жуляни".

Четверо звільнених з ОРДЛО українців подякували всіх причетних до їх повернення на батьківщину і заявили, що поки не думають про плани на майбутнє.

Сьогодні в Україну в результаті переговорів повернулися військовий Дмитро Великий. Його взяли в полон 11 вересня 2016 року. Згодом засудили до 15 років позбавлення волі нібито за тероризм.

Повернувся в Україну Яків Веремейчик, якого бойовики взяли в полон 25 травня 2018 року, на нього бойовики завели кілька карних справ.

Третій звільнений військовий - Максим Горяїнов, старшина 53-ї ОМБр. Його взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести суд, який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, що Максим Горяїнов - один із восьми бійців, яких 22 травня бойовики взяли в полон у районі Новотроїцького. Бійці разом зі старшиною, рухаючись на вантажівці, помилково відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де їх і затримали НВФ.

Звільнений з полону також Едуард Міхєєв. Його взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" на переговорах з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком вирішили звільнити 4 українських полонених.

Раніше Зеленський заявив,що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15". Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Америка підтримує цю ініціативу, але у росіян інше бачення.

Тим часом Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.