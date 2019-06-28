У Іршаві на Закарпатті відновив свою роботу місцевий районний суд, - ДСА

Державна судова адміністрація реконструювала будівлю суду після пожежі й відновила доступ мешканців Іршавського району до правосуддя.

Про це повідомила прес-служба ДСА, передают Українські Новини.

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк відкрив у Іршаві на Закарпатті реконструйоване прімищення районного суду.

Будівля, у котрій протягом останніх 60 років працював районний суд, була вщент зруйнована масштабною пожежею 2016 року.

Відтоді мешканці району були обмежені у праві на доступ до правосуддя.

Іршавський суд до реконструкції. Фото: прес-служба суду

Зеновій Холоднюк підкреслив особливу значимість події, адже відтепер місцеві мешканці в повній мірі можуть реалізувати своє право на доступ до правосуддя.

"Наша головна мета – створити умови для того, щоб правосуддя здійснювалось ефективно. Право на доступ до суду означає обов’язок держави забезпечити ефективний розгляд справи в суді – це о дне з фундаментальних основ правової держави", - зазначив Зеновій Холоднюк.

З його слів, при розробці проекту реконструкції будівлі суду, яка була майже зруйнована внаслідок пожежі, в Судовій адміністрації врахували усі сучасні стандарти та норми. Зокрема облаштовано 6 кабінетів суддів, 4 зали судових засідань, які оздоблені системами відеоконференцзв’язку.

"За європейськими стандартами забезпечено доступ до приміщення суду для людей з інвалідністю споруджено пандуси з поручнями, призначено відповідального працівника, який надаватиме потрібну допомогу таким категоріям громадян. Подбали й про осіб з порушенням зору – вивіски на основних приміщеннях продубльовано шрифтом Брайля", - розповів Зеновій Холоднюк.

Крім цього, в залах для розгляду кримінальних справ замість металевих загороджень встановлено загородження зі спеціального захисного скла – щоб не порушувались права людини.

Для осіб, що перебувають під вартою, також облаштовано спеціальний конвойний блок з двома камерами та окремим санвузлом.

Зазнала змін і площа приміщення суду – її розширили вдвічі за рахунок добудованого другого поверху.

Приміщення обладнали сучасними системами водопостачання та водовідведення, кондиціонування, освітлення і відеонагляду.

Належними чином обладнано охоронну та протипожежну системи сигналізації. Взимку теплом приміщення суду буде забезпечувати автономна газова котельня. Загалом на реконструкцію витратили понад 12 мільйонів гривень.

"Починаючи з 2019 року ми плануємо збільшувати темпи ремонту і реконструкції судових приміщень. Щоб у кожній області мінімум у рік відкривати хоча б два приміщення. Я думаю, що у найближчі 5-6 років приміщення, будівлі судових установ будуть приведені до нормального стану", - поділився планами Зеновій Холоднюк.

Іршавський суд після реконструкції. Фото: прес-служба суду

Всього ж за 5 років, за словами голови ДСА, було відремонтовано понад 600 приміщень та введено в експлуатацію 70 будівель судів.

Як повідомляли Українські Новини, Державна судова адміністрація (ДСА) планує, що Вищий антикорупційний суд буде працювати в нових приміщеннях з 2021 року.

Державна судова адміністрація заявляє про забезпечення всіх залів судових засідань системами аудіозапису і відеофіксації.