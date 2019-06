Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передають Українські Новини.

"Президент @realDonaldTrump щойно завершив свою зустріч з президентом Путіним. Вони обидва погодилися з тим, що поліпшення відносин відповідає взаємним інтересам кожної країни та інтересам усього світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - сказано в повідомленні за підсумками їх зустрічі в Осаці (Японія) в рамках саміту "Великої двадцятки".

При цьому сайт президента Росії наводить слова Трампа на початку зустрічі.

"У нас буде дуже цікава дискусія, яка буде включати такі питання як торгівля, комерція, питання роззброєння, протекціонізму, різні інші питання, і все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах, які будуть між нами. Я думаю, що результати цієї зустрічі будуть відмінними", - сказав він.

У свою чергу Путін погодився з президентом США, зазначивши, що вони давно не бачилися.

