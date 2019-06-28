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28 червня 2019, пʼятниця, 10:40 137
Зовнішня політика 2019-06-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні

Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні

Президент Росії Володимир Путін і Президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передають Українські Новини.

"Президент @realDonaldTrump щойно завершив свою зустріч з президентом Путіним. Вони обидва погодилися з тим, що поліпшення відносин відповідає взаємним інтересам кожної країни та інтересам усього світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні", - сказано в повідомленні за підсумками їх зустрічі в Осаці (Японія) в рамках саміту "Великої двадцятки".

При цьому сайт президента Росії наводить слова Трампа на початку зустрічі.

"У нас буде дуже цікава дискусія, яка буде включати такі питання як торгівля, комерція, питання роззброєння, протекціонізму, різні інші питання, і все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах, які будуть між нами. Я думаю, що результати цієї зустрічі будуть відмінними", - сказав він.

У свою чергу Путін погодився з президентом США, зазначивши, що вони давно не бачилися.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп поговорив з Путіним і впевнений у "потенційно чудових" відносинах з РФ.

1 червня Зеленський подякував Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до США. У Трампа поки не можуть назвати порядок денний і дату зустрічі із Зеленським.

Тим часом радник Трампа вважає, що обрання Президентом Зеленського є можливістю припинити війну на Донбасі.

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