Грановський створить ініціативну групу для боротьби з наркобізнесом в Харкові

У Харкові громадські діячі, правоохоронці і міська влада обговорили теми боротьби з розповсюдженням наркотиків. В ході заходу народний депутат Олександр Грановський пообіцяв зібрати ініціативну групу, щоб знайти вирішення проблеми на рівні міста.

Про це він заявив 26 червня в рамках панельної дискусії "Поза залежністю: партнерство і консолідація зусиль у боротьбі з розповсюдженням наркотичних речовин" у Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Зазначимо, що тема боротьби з наркотиками у Харкові доволі резонансна. У публічних обговореннях взяли участь понад 1,2 тис. місцевих жителів. Крім того, Олександр Грановський зазначає, що багато місцеві жителі регулярно скаржаться на проблему. За словами депутата, особливо актуальна ця тема для батьків школярів.

"тільки Ледачий не скаржиться на проблему розповсюдження наркотиків у Харкові. Скаржаться багато, але мало хто діє. Особисто я чую про наркотики скрізь: будь-яка зустріч з батьками в школах, городяни про це кричать у дворах – толку нуль. Я від себе особисто дав публічну обіцянку не припиняти працювати над цим питанням і створити ініціативну групу з метою підійти дуже комплексно до аналізу шляхів вирішення трагедії під назвою "наркота", – розповів Олександр Грановський на своїй сторінці в Facebook після дискусії.

В ході обговорення піднімалися теми формування здорового способу життя, рівня наркотизації серед підлітків, а також пропонувалися стратегії для того, щоб припинити поширення наркотиків у Харкові, пояснюють організатори заходу. На панелі дискусій також зазначалося, що до вирішення цієї проблеми потрібно підходити комплексно, спільно з діями міської влади і правоохоронних органів.

В теж час спроби зменшити збут наркотиків у Харкові вже були. Олександр Грановський поділився прикладом студентів "Ліги освіченої молоді", які популяризували спорт як альтернативу заборонених речовин, а також зафарбовували рекламу наркодилерів - графіті по всьому місту.

Але проблему наркотиків посилює той факт, що до їх поширення можуть бути причетні правоохоронні органи, зазначає Олександр Грановський. "Я точно знаю, що бюрократичним шляхом на це питання не відповіси", – резюмував нардеп.

Як зазначається, раніше Грановський заявив, що планує реалізувати в Харкові відразу кілька соціальних ініціатив на благо міста.