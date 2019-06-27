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  • Ресторатор і кандидат у депутати від "Слуги народу" Тищенко вивчає ініціативу активіста "Голосу" додавати 20% до рахунку російськомовних клієнтів у ресторанах
27 червня 2019, четвер, 06:50 11
Суспільство 2019-06-27T09:15:01+03:00
Українські Новини
Ресторатор і кандидат у депутати від "Слуги народу" Тищенко вивчає ініціативу активіста "Голосу" додавати 20%

Ресторатор і кандидат у депутати від "Слуги народу" Тищенко вивчає ініціативу активіста "Голосу" додавати 20% до рахунку російськомовних клієнтів у ресторанах

Микола Тищенко. Фото: instagram/nikolaytyshchenko
Микола Тищенко. Фото: instagram/nikolaytyshchenko

Ресторатор і кандидат у депутати від "Слуги Народу" Микола Тищенко вивчає ініціативу активіста партії "Голос" Сергія Цигіпи про 20% надбавку до рахунку для російськомовних відвідувачів ресторанів і кафе.

Про це він заявив журналістам.

"Я поки що вивчаю цю ініціативу і поки впевненого думки у мене немає", - сказав Тищенко у відповідь на запитання про його ставлення до ініціативи Цигіпи.

Він зазначив, що існує велика кількість російськомовних громадян, і не можна впливати на вибір мови, на якій їм зручно розмовляти, але при цьому закони повинні дотримуватися і це є проблемою.

Тищенко не конкретизував, у чому саме полягає проблема.

Раніше активіст від партії Святослава Вакарчука "Голос" Сергій Цигіпа написав у себе в Facebook, що з солідарності з грузинами, які вирішили додавати до рахунку росіянам 20% вартості замовлення в кафе і ресторанах, було б непогано, якщо українські ресторани та кафе стали б додавати 20% до рахунку російськомовних клієнтів.

Потім активіст додав, що це його особиста думка.

Партія "Голос" не стала коментувати ініціативу свого активіста.

Ресторатор та телеведучий Микола Тищенко балотується в депутати від партії "Слуга народу" (лідер якої Дмитро Разумков підкреслює , що є російськомовним українцем) по мажоритарному округу №219 в Києві.

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