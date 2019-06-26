У мережі з'явилося відео, як Зеленський і "95 квартал" просили у Коломойського погасити борг

У ЗМІ з'явилося відео, на якому учасники студії "95 Квартал" звертаються до олігарха Ігоря Коломойського, вітають його з днем народження і в жартівливій манері просять у нього "вплинути на канал "1+1", щоб той погасив борг перед "Кварталом".

Відео імовірно записувалося в лютому 2017 року, пише "Страна".

Зазначимо, що це відео зараз активно розсилається за різними ЗМІ людьми з оточення Ігоря Коломойського.

Для чого це робиться - питання відкрите. Можливо, олігарх таким чином хоче в черговий раз продемонструвати свою близькість до президента України. А можливо, і хоче "підставити" Зеленського, намагаючись йому за щось помститися.

На відео присутні Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Валерій Жидков, Юрій Корявченков, інші учасники студії. Знімає їх Володимир Зеленський.

"Дорогий Ігоре Валерійовичу! Вітаю вас з днем народження. Я знаю, що зараз з вами за столом дуже багато ваших близьких, друзів... У мене до вас єдине прохання, у ваш день народження: вплинути хоч як-небудь на канал "1+1", нехай вони нам дадуть хоча б маленьку частину грошей, яку вони мають, а то я через них починаю втрачати частину друзів. А вам бажаю не втратити", - говорить Євген Кошовий.

Після нього виступають інші учасники, також жартують, вітають Коломойського і просять, щоб телеканал 1+1 погасив борг перед "Кварталом". В самому кінці вони виконують уривок пісні "З днем народження". Після цього до олігарха звертається сам Зеленський.

"Дорогий Ігоре Валерійовичу! Ми з великим задоволенням вітаємо вас! Я вам бажаю усього, чого хлопці сказали: і друзів, і здоров'я, і дітей, і онуків. Я бажаю вам у наступному році, щоб у вас було все як раніше, а у нас - хоч що-небудь змінилося", - говорить він.

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Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський прокоментував заяву Зеленського про домовленості з ним з приводу підтримки інфраструктури на Донбасі.