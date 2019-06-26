У мережі з'явилося відео, як Зеленський і "95 квартал" просили у Коломойського погасити борг

У ЗМІ з'явилося відео, на якому учасники студії "95 Квартал" звертаються до олігарха Ігоря Коломойського, вітають його з днем народження і в жартівливій манері просять у нього "вплинути на канал "1+1", щоб той погасив борг перед "Кварталом".\r\nВідео імовірно записувалося в лютому 2017 року, пише "Страна".\r\nЗазначимо, що це відео зараз активно розсилається за різними ЗМІ людьми з оточення Ігоря Коломойського.\r\nДля чого це робиться - питання відкрите. Можливо, олігарх таким чином хоче в черговий раз продемонструвати свою близькість до президента України. А можливо, і хоче "підставити" Зеленського, намагаючись йому за щось помститися.\r\nНа відео присутні Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Валерій Жидков, Юрій Корявченков, інші учасники студії. Знімає їх Володимир Зеленський.\r\n"Дорогий Ігоре Валерійовичу! Вітаю вас з днем народження. Я знаю, що зараз з вами за столом дуже багато ваших близьких, друзів... У мене до вас єдине прохання, у ваш день народження: вплинути хоч як-небудь на канал "1+1", нехай вони нам дадуть хоча б маленьку частину грошей, яку вони мають, а то я через них починаю втрачати частину друзів. А вам бажаю не втратити", - говорить Євген Кошовий.\r\nПісля нього виступають інші учасники, також жартують, вітають Коломойського і просять, щоб телеканал 1+1 погасив борг перед "Кварталом". В самому кінці вони виконують уривок пісні "З днем народження". Після цього до олігарха звертається сам Зеленський.\r\n"Дорогий Ігоре Валерійовичу! Ми з великим задоволенням вітаємо вас! Я вам бажаю усього, чого хлопці сказали: і друзів, і здоров'я, і дітей, і онуків. Я бажаю вам у наступному році, щоб у вас було все як раніше, а у нас - хоч що-небудь змінилося", - говорить він.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=G9Dox2kSBQ0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський прокоментував заяву Зеленського про домовленості з ним з приводу підтримки інфраструктури на Донбасі.