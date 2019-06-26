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26 червня 2019, середа, 09:54 20
Вибори 2019-06-26T13:30:05+03:00
Українські Новини
Бойко заявляє, що його мирний план підтримують в Луганську, Донецьку та Москві

Бойко заявляє, що його мирний план підтримують в Луганську, Донецьку та Москві

На сьогодні ми чуємо безліч заяв про майбутні зміни, але на ділі, новоспеченої владою не було зроблено жодних конкретних дій для вирішення першочергових проблем, головною з яких залишається питання припинення бойових дій на південному сході країни та встановлення миру в Україні.

Про це заявив засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє прес-служба партії.

"У нашої політичної сили є реалістичний план врегулювання ситуації в Донбасі та виходу країни з кризи. Наш план-концепція повністю відповідає Мінським угодами, знаходить розуміння й підтримку і в Луганську, і в Донецьку, і в Москві. Конкретних рішень не прийняли лише представники української влади. Ми прекрасно розуміємо, що без прямих переговорів з представниками РФ та керівництвом невизнаних республік відновлення миру неможливо. І ми готові почати переговорний процес, без огляду на свої рейтинги", - сказав Юрій Бойко.

"Люди - наш головний пріоритет. Тому що люди, які опинилися і на контрольованій, і на непідконтрольній території доведені до відчаю. Шостий рік війни. Людські втрати, зруйновані будинки, знищена інфраструктура, сім'ї розірвані політиками-яструбами на частини. Як і скільки можна ще це терпіти ?! Ми йдемо на вибори, щоб вимоги українців про мир були почуті, щоб перегорнути цю страшну сторінку горя та втрат і ропочати відновлювати Донбас, відновлювати Україну. З цим наша Команда Миру йде на вибори ", - підкреслив Юрій Бойко.

Нагадаємо, що згідно з усіма соціологічними опитуваннями, з тих, хто визначилися й готові проголосувати на виборах 21 липня, "Опозиційну платформу - За життя" підтримують більше 12% виборців. Вона впевнено посідає друге місце в рейтингу партій-фаворитів парламентських перегонів.

Перше місце у "Слуги народу" - партію готові підтримати 47,6% опитаних, "Європейську солідарність" - 8,8%, "Батьківщину" - 8,7%, "Голос" - 6,8%, "Силу і честь" - 4,1% респондентів. У Опозиційного блоку - показник нижче статистичної похибки - 1,6%.
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