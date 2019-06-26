На Донбасі за добу зазнали поранення 5 військових

Бойовики 32 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 25 червня, 5 військовослужбовців поранені і 2 травмовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 5 разів - з застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 19 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - 13 разів.

За минулу добу 5 українських військовослужбовців отримали поранення, ще 2 - бойові травми.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки, 25 червня 2 бойовики зазнали поранення.

З початку поточної доби противник 9 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, в районі ООС українські військовослужбовці провели яскраві змагання протитанкових керованих ракет з залпами артилерії.

В День скорботи бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню , з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 8 зазнали поранення.