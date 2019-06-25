На Закарпатті масштабна пожежа: на світанку палахкотів туристичний комплекс

У вівторок, 25 червня, спалахнув дах будівлі туристичного комплексу "Віссон", який розташований на околиці в селі Кострино, Великоберезнянського району.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на ДСНС, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 4:38.

До прибуття рятувальників, адміністрація закладу евакуювали всіх відвідувачів. На щастя, ніхто не постраждав.

Площа спалаху становить близько 500 кв. м. ліквідовують пожежу 3 одиниці техніки з Великого Березного та Перечина.

Вже в 5:40 пожежу було локалізовано. Зараз ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, масштабна пожежа почалася під Києвом: палахкотіли склади.

Раніше під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.