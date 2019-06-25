“Книжка про сміття” поставила питання сортування відходів дніпровським підліткам, - Токарєв

"Книжка про сміття", що вийшло у благодійному проекті ЛакіБукс, презентували у Дніпрі на міжнародному книжковому фестивалі BookSpace.

На презентації авторка-впорядниця книги, Галина Ткачук розповіла про історію створення унікального видання. Воно народилось у результаті спільної роботи дорослих менторів та восьми київських підлітків, які стали соавторами книги на еко-воркшопі від ЛакіБукс.

"Хоч у книжки і багато співавторів, кожен з яких привніс свій стиль, своє бачення і свій "клаптик" тексту, однак все ж я намагалася зробити нашу "Книжку про сміття" логічною і гарно структурованою, а також згадати у ній усі важливі аспекти "сміттєвої проблеми" та способи у які людство намагається її вирішити. Сподіваюся, книжка стане в пригоді не лише тим, хто лиш знайомиться із цією проблематикою, а й читачам, які хотіли би уже відомі їм "сміттєві" факти та проблеми звести у певну цілісність", – розповідає Галина Ткачук.

“Рік тому ми провели екологічний воркшоп з київськими школярами. Ми вже тоді знали, що за його результатами буде написана книга. Але ж сьогодні ми бачимо, як “Книжка про сміття” здіймає питання сортування відходів перед Дніпровьскими підлітками та дітлахами в інших регіонах країни і це найкращий показник її ефективності”, - вважає ініціатор проекту ЛакіБукс, засновник IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв.

Презентація на фестивалі BookSpace відбулась на Дитячій сцені, що мальовничо розташувалась на набережній Дніпра. У її проведенні Галині допомогли представники місцевої організації ЕКОпатруль. Вони обговорили із дітьми особливості сортування відходів у Дніпрі і дали практичні поради щодо того як і куди саме вони можуть здати вторсировину. Невеличка станція сортування працювала навіть безпосередньо біля Дитячої сцени, тому долучитись до ініціативи можна було просто на місці.

Діти активно брали участь у дискусії, розповідали досвід інших країн, відомий їм із подорожей. Найбільше питань викликала статистика утворення та переробки твердих побутових відходів в Україні.

Презентації "Книжки про сміття" з Галиною Ткачук та Видавництвом Старого Лева також відбулись у Вінниці, Харкові та Запоріжжі, а вже скоро із книгою можна буде познайомитися і в бібліотеках східних та південних областей України, які отримають книгу у свої фонди завдяки проекту ЛакіБукс.