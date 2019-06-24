З 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, - "Житомиробленерго"

З 1 липня в Україні буде скасовано нічний тариф на споживання електричної енергії для побутових споживачів.

Про це розповів голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета в коментарі UA: Житомир.

"Не буде диференціації за зонами, які були затверджені станом на 1 липня 2019 року. Це не рішення обленерго. З однієї сторони ми також шоковані, оскільки розподіл електроенергії - є наше основне завдання. І коли будуть перепади, буде невеликий хаос, не зовсім для буде позитивний, оскільки ми теж закуповуємо електроенергію на енергоринку. Якщо не зможемо спрогнозувати енергоспоживання, будемо нести великі фінансові втрати", - сказав Шекета.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Тим часом експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.