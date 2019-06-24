У Дніпрі розгорається скандал через дії команди депутата міськради Краснова, – ЗМІ

Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області відкрило 2 кримінальні провадження за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України проти оточення депутата Дніпровської міської ради Загіда Краснова.

Про це повідомив інтернет-видання "Апостроф".

За словами обізнаного джерела в поліції, у справі фігурують близькі помічники скандально відомого депутата міськради.

"Вони організували процес пошуку і переговорів з людьми, імена і прізвища яких збігаються з одним із нині діючих депутатів Верховної Ради, для подальшої реєстрації "технічними кандидатами" проти парламентарія на найближчих виборах за грошову винагороду", - сказав на правах анонімності співрозмовник видання.

Джерело стверджує, що мова йде про Ганну Мосипан (активіста організації та однойменної партії Загіда Краснова "Громадська сила"), яка виступала основним перемовником, а також нині діючого районного депутата від тієї ж "Громадської сили" Олега Зінченка, який супроводжував її під час пересування територією області.

Ганна Мосипан та Загід Краснов. Фото: apostrophe.ua

За інформацією ГУ Нацполіції, поліція перевіряє й інші епізоди в зв'язку з незаконною діяльністю "активістів", які наближені до депутата міськради Краснова у зв'язку з поданими раніше до Центральної виборчої комісії документів на реєстрацію "технічних" кандидатів у народні депутати громадян, з прізвищем та ім'ям аналогічними нині чинному парламентарію з Дніпра.