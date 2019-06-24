У супермаркет Дніпра намагалася заповзти змія

Велику змію виявили на сходах супермаркету в Дніпрі. Інцидент стався в Соборному районі міста на Бульварі Слави. Про це повідомляє в прес-службі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.\r\nПовідомлення надійшло в Службу порятунку надійшло в неділю, 23 червня, близько 19:50.\r\nФото: dp.dsns.gov.ua\r\nПриїхавши на місце виклику, рятувальники перевірили територію поблизу магазину. Змію довжиною 50 сантиметрів виявили на сходах запасного виходу супермаркету. За допомогою спецінструменту рятувальники зловили і вивезли її за місто.\r\n\r\nНагадаємо, що раніше кілька десятків змій "захопили" ресторан в Дніпрі.\r\nА от у Києві на ліхтарі виявили величезного тигрового пітона.