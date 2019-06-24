підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
24 червня 2019, понеділок, 16:12 23
Події 2019-06-24T17:30:03+03:00
Українські Новини
У супермаркет Дніпра намагалася заповзти змія

У супермаркет Дніпра намагалася заповзти змія

Велику змію виявили на сходах супермаркету в Дніпрі. Інцидент стався в Соборному районі міста на Бульварі Слави. Про це повідомляє в прес-службі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Повідомлення надійшло в Службу порятунку надійшло в неділю, 23 червня, близько 19:50.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Приїхавши на місце виклику, рятувальники перевірили територію поблизу магазину. Змію довжиною 50 сантиметрів виявили на сходах запасного виходу супермаркету. За допомогою спецінструменту рятувальники зловили і вивезли її за місто.

Нагадаємо, що раніше кілька десятків змій "захопили" ресторан в Дніпрі.

А от у Києві на ліхтарі виявили величезного тигрового пітона.

Більше новин про: Рятувальники Змія

Архів
Новини
Насалик заробляє менше, ніж його заступники: які зарплати в міністерстві 17:25 Документ
"Самопоміч" була одним із ключових партнерів антикорупційних організацій у цьому парламенті, – Шабунін 17:18
Прикордонник підозрюється у сприянні при замаху на співробітника Міноборони у Києві 17:16
Звинувачення екс-начальника СБУ у Хмельницькій області в причетності до вбивства євромайданівців передали до суду 17:04
Низці чиновників підвищили зарплати: скільки тепер заробляють губернатори і мери в Україні 16:52
більше новин
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
На Донеччині працівники шахти зупинили видобуток вугілля 16:18
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Ураган йде на Київ і область: оголошено жовтий рівень небезпеки 11:50
більше новин
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31
Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов
У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами 23:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok