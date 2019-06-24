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24 червня 2019, понеділок, 14:17 24
Судова влада 2019-06-24T16:00:03+03:00
Українські Новини
Екс-заступник голови КС Шаповал вважає помилкою ідею Венедиктової про дозвіл ВСП карати адвокатів в дисципліна

Екс-заступник голови КС Шаповал вважає помилкою ідею Венедиктової про дозвіл ВСП карати адвокатів в дисциплінарному порядку

Екс-заступник голови КС Шаповал вважає помилкою ідею члена команди Зеленського Венедиктової про дозвіл ВСП карати адвокатів в дисциплінарному порядку.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Чесно кажучи, ідея на мій погляд досить сумнівна, тому що адвокат це вільна людина, а суддя і прокурор це державні службовці, вони служать законом і представляють державу. І змішувати це все в купу) викликає великі сумніви",- сказав він.

За його словами, суддя, прокурор і адвокат це різні професії, з різними методологіями.

"Те, що прощається адвокату, не прощається судді і тому я вважаю, що це помилково", - підкреслив юрист.

Як повідомляли Українські Новини, Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВСП права залучати адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Також адвокат Андрій Циганков вважає, що ідея Венедиктової передати ВСП дисциплінарні санкції проти адвокатів, відкриє дорогу до розправ з неугодними захисниками.

Адвокат Андрій Федур вважає, що ідея Венедиктової є спробою підпорядкувати адвокатуру влади.

Юристи вважають антиєвропейською ідею надати ВСП право залучати адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

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