Найкращі серіали червня по версії BBC Culture

BBC Сulture склали рейтинг найкращих серіалів липня, які мають хороший рейтинг, але поки не змогли обігнати перший в рейтингу IMDb "Чорнобиль".



"Велика маленька брехня"



Драма про життя 5 жінок в каліфорнійському містечку із зоряним авторським складом мала ідеальну кінцівку. Але фантастичний успіх телешоу, незабутній саундтрек і таємниця героїні Ніколь Кідман зробили другий сезон серіалу неминучим.



Після жахливих подій на благодійній шкільній вечірці Мадлен (Різ Уізерспун), Селеста (Ніколь Кідман), Джейн (Шейла Вудлі), Рената (Лора Дерн) і Бонні (Зої Кравіц) повертаються до нормального життя, або принаймні його подобою.



Поки в Монтереї не є мати загиблого чоловіка Селести (Меріл Стріп) і не почне розслідувати вбивство сина.





"Велика маленька брехня". Фото: HBO/SKY ATLANTIC

"Розповідь служниці"

Сюжет третього сезону антиутопії про недалеке майбутнє, в якому жінки потрапляють в рабство для народження дітей, вийшов за рамки роману Маргарет Етвуд, що ліг в його основу.

У попередніх серіях герої серіалу досить настраждалися разом з головною героїнею Джун (Елізабет Мосс). Однак за участю дедалі більшої кількості жінок в протестах диктаторський режим Гілеада почав давати тріщину.

Відправивши свою новонароджену дочку Ніколь в Канаду разом зі своєю спільницею Емілі, Фредова з головою занурюється в боротьбу проти нової влади країни.





"Розповідь служниці". Фото: HULU

"Темрява"

Головний герой серіалу Йонас (Луїс Хофманн) разом зі своїми друзями і сім'єю потрапляє в дивовижну подорож, де простір і час переплутані між 2019, 1986, 1953 і в кінці кінців 2052 роками.

На початку другого сезону (або "другого циклу" трилогії) Йогас виявляється в пастці в постапокаліптичному майбутньому, відчайдушно намагаючись повернутися назад до 2020 року.

Схоже, всі ці переміщення в часі контролює дивна постать на ім'я Ной, яка володіє дивовижною владою переписувати минуле.

"Темрява". Фото: NETFLIX



"Найгучніший голос"

Рассел Кроу і Сієнна Міллер грають засновника Fox News Роджера Айлза і його дружину Елізабет.

Генеральний директор Fox News керував каналом протягом двох десятиліть і перетворив його на потужний голос серед ЗМІ Америки.

Серіал розповідає про останні 10 років Айлза, з чого почалася його кар'єра медіамагната, а також про звинувачення, які поклали край його кар'єрі.





"Найгучніший голос". Фото: SHOWTIME

"Чорне дзеркало"

Науково-фантастична антологія повернулася з трисерійний п'ятим сезоном.

В ролях знялися Ендрю Скотт, Майлі Сайрус, Ентоні Мекі і Яхья Абдул-Матен II.

Як нещодавно зазначив в інтерв'ю BBC творець "Чорного Дзеркала" Чарлі Брукер, нам треба боятися не технологій, а нас самих: "Ми не вважаємо технології лиходієм, але показуємо, що вони - потужне знаряддя, яким люди занадто зловживають".

"Чорне дзеркало". Фото: NETFLIX



"Занадто старий, щоб померти молодим"

Хоррор-серіал данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна.

Це історія про офіцера поліції, який після вбивства напарника виявляється втягнутим в кримінальний світ Лос-Анджелеса.

Разом з колишнім агентом ФБР, який перетворився в героя-месника (Джон Хоукс) Мартін вбиває найбільш порочних злочинців міста.

У фільмі присутні гротескні сцени насильства.

"Занадто старий, щоб померти молодим". Фото: AMAZONE PRIME VIDEO



"Легіон"

Заснований на супергеройських коміксах Marvel, серіал "Легіон" оповідає про людину на ім'я Девід Геллер. Одного разу Девід дізнається, що голоси й бачення, які він вважав результатом своєї шизофренії, насправді є реальністю. А він сам - мутант з неймовірною суперсилою.

"Легіон". Фото: FX

"Країна Різдва"

Американський серіал жахів, знятий за мотивами однойменного роману Джо Хілла (сина Стівена Кінга).

Демон, щоб зберегти свою юну зовнішність пожирає душі дітей, а їх тіла укладає в страшній крижаний Країні Різдва.

"Країна Різдва". Фото: AMC



"Адвокат"

Френк, який до сих пір переживає трагічну загибель своїх батьків 20 років тому, дізнається, що вибух автомобіля не був випадковістю.

Вбивцею виявляється датський гангстер Томас Вальдман, який зараз є одним з найвпливовіших клієнтів юридичної фірми Френка.

Щоб помститися за смерть батьків, Френк вирішує проникнути в організацію Вальдман і стає його особистим адвокатом. Але чи зможе він вийти з небезпечної гри тепер, коли його близьким загрожує серйозна небезпека?

Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум в Україні.

Тим часом прем'єра серіалу "Чорнобиль" відбулася в Україні.

Netflix і WWS випустили серіал, в якому показали Україну.