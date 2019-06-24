Справа "Роттердам+" звелася до провокацій – пошуку людей, які конфліктували з Вовком, – адвокат НКРЭКУ

Розслідування справи, що пов'язана з вугільною формулою "Роттердам+", звелося до пошуку "скривджених" людей, які б погодилися дати неправдиві свідчення проти керівництва Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомила адвокат НКРЕКУ Ірина Одинець в інтерв'ю виданню "Ділова столица".

"Детективи вирішили недавно чи завербувати, чи схилити до співпраці одного з діючих працівників Комісії. Не буду називати, кого. І це було дуже цікаво. Розмова звелася до того, що "дайте хоч кого-то, у кого був конфлікт з Дмитром Вовком" (Дмитро Вовк - колишній голова НКРЕКП, під керівництвом якого в березні 2016 року було прийнято формулу "Роттердам+"), і ми тоді зробимо вам "теплу ванну". У сенсі, у вас буде все добре, якщо ви знайдете скривджених Вовком людей, які б могли що-небудь про нього розповісти, що можна буде використати в справі. Тобто, мова вже не йде про те, щоб з'ясовувати якісь аспекти, пов'язані з формулою. Все зводиться до банальних провокацій. Потрібно, щоб хтось обмовив Вовка, тоді у НАБУ з'явиться привід заявити, що вони знайшли докази. Це все, погодьтеся, дуже дрібно", - сказала Одинець.

За словами адвоката, НАБУ продовжує вважати, що формула "Роттердам+" з'явилася на світ в результаті домовленостей між членами НКРЕКП і енергетичним холдингом ДТЕК Ріната Ахметова. Однак за два з половиною роки доказів цього не знайдено.

"Версія НАБУ базується на тому, що члени Комісії та представники ДТЕК знайомі між собою. Вони роблять вигляд, що не розуміють, що ринок енергетики досить закритий і вузький. Всі люди, які працюють на ринку не один рік, один одного знають. Як правило, або з комісії йдуть працювати в приватний сектор, або навпаки - з приватного сектора йдуть до комісії або міністерства. Наприклад, є рада оптово-роздрібного ринку електроенергії, членами якого є всі директори великих компаній, а також представники комісії, міністерства енергетики, Антимонопольного комітету. Зрозуміло, що вони всі знайомі. Але якщо я з кимось знайома, це ж не свідчить про те, що я з ним вступила в злочинну змову. Але вся логіка детективів будується саме на цьому. Вони кажуть: "ну ви ж знали, ну ви ж могли...", - пояснила Одинець.

Як зазначила адвокат, НАБУ висуває претензії не лише минулому складу Комісії на чолі з Дмитром Вовком, а й чинному.

"У розумінні детективів в НКРЕКП триває "злочинна змов". У мене питання: а чому Комісія повинна була скасовувати формулу? Всі суди встановили, що вона законна і обгрунтована, є маса експертиз, українських і міжнародних. На якій підставі скасовувати? Якщо вже НАБУ хоче говорити про змову, то тоді, як мінімум, варто говорити про змову всього нового складу Комісії, всіх попередніх членів, обох міністрів енергетики, керівника державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету, Мін'юсту, який затвердив цей порядок", - резюмувала юрист.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" припиняє застосовуватися з 1 липня 2019 роки після введення в Україні ринку електроенергії. 20 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з бізнесменом Рінатом Ахметовим домовився про скасування формули розрахунку собівартості теплової електроенергії "Роттердам+". Разом з тим представник Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус пояснив, що формула фактично не діє з початку 2019 року.