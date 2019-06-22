В Івано-Франківській області у зупинку вдарила блискавка, загинули троє осіб

Вчора, 21 червня, в Івано-Франківській області блискавка вдарила у зупинку, на якій перебували п'ять осіб. Троє чоловіків загинули на місці події, ще дві жінки були госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що інцидент стався в селі Беньковці близько 19:10.

Поліцейськими встановлено, що блискавка потрапила в зупинку, яка складається з металевих конструкцій. На місці події загинули троє чоловіків (1954, 1963 та 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів. Крім того, травмовані дві жінки, місцеві мешканки. Вони у свідомості госпіталізовані.

Одна з постраждалих розповіла, що стояла трохи далі від інших людей і пояснила, що від миттєвого удару його відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки не подавали ознак життя.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 115 КК.

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області блискавка вдарила в рибака.

Раніше в Польщі в літак в небі вдарила блискавка.