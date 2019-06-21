В озері відомого київського парку потонув 23-річний чоловік

У четвер, 20 червня, в озері "Опечень", яке знаходиться в парку "Муромець" (Оболонський район), потонув чоловік 1996 року народження. Тіло виявили в 4 метрах від берега.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС Києва, передають Українські Новини.

Повідомлення про те, що в озері знаходиться тіло людини, надійшло рятувальникам о 17:53.

На місце події були направлені співробітники 25-ї Державної пожежнорятувальної частини. Як виявилося, на відстані 4 метри від берега на поверхні води знаходився труп чоловіка. Рятувальники за допомогою багра дістали тіло і передали співробітникам правоохоронних органів.

Причини події встановлюються поліцією.

Як повідомляли Українські Новини, із озера в Києві дістали тіло 49-річного чоловіка.

Раніше в Києві з Дніпра дістали потопельника, який вночі з друзями стрибав з мосту. Також в Кирилівці рятувальники знайшли у воді двох утоплеників.

Тим часом до початку купального сезону у водоймах України загинули 274 людини.

Крім того, в Києві перехожий врятував дитину, яка вилетіла з гірки в ополонку на озері Тельбін.