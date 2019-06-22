В Україні розпочався сезон чорниці та лохини: скільки коштують корисні ягоди

Літо - це час свіжих ягід та фруктів, час, коли варто запасатися вітамінами на зиму. Сезон чорниці, лохини, а також шовковиці, вишень і черешень вже розпочався.



В цьому році чорниця прийшла на ринок із запізненням: на один тиждень пізніше, ніж в минулому році. Ціни за перший тиждень сезону впали на більш ніж 1,5 рази, повідомляє "Інфо-Шувар" з посиланням на дані моніторингу цін на майданчику найбільшого в Західній Україні оптового ринку ОРСП "Шувар".



На старті сезону ціни були на 15-20% вище. "Вистачило всього декількох днів для того, щоб пропозиція чорниці на "Шуварі" наздогнала обсяги минулого року і ціни, відповідно, теж впали до минулорічних показників - з 100 грн/кг (3,3 EUR/кг), до 60 грн/кг (2.0 EUR/кг). Цікаво, що ціна на чорницю на початку третьої декади червня залишається однаковою вже три роки поспіль, 20 червня 2017 цю ягоду на "Шуварі" теж продавали по 60-65 грн/кг", - йдеться в повідомленні.



Частка чорниці в структурі ягідного експорту становить понад 40%. Збирають її переважно в лісах. А на ринку в повному обсязі чорниця з'являється в липні.



Поки ціни на чорницю падають, ціни на лохину падати навіть не збираються.



Якщо до недавнього часу імпортна лохина була дорогою і з мало вираженим смаком, то зараз вже можна насолодитися появою смачної української лохини на торгових просторах. Ціни на українську лохину від 380 до 520 гривень за кілограм. Високі ціни будуть триматися до початку червня, коли масово вийдуть великі виробники з великими обсягами, повідомляє kurkul.com



Лохина залишається головною ягідою українського бізнесу, а також найбільш популярна для експорту в глобальному масштабі. Україна за темпами закладання плантацій лохини вийшла на друге місце в світі, після Перу. Про це повідомляє east-fruit.com. За словами експерта ягідного ринку, керуючого партнера компанії FruiTech Олега Босого, лохина обійшла за розмірами площі навіть малину. Станом на 2018 рік в Україні вже близько 2200 гектарів під лохиною.



Олег Босий також розповів, що на першому місці за площами під лохиною в Україні знаходиться Житомирська область. За нею слідують Волинь і Київська область.



Нагадаємо, економісти спрогнозували ціни ягід на літній сезон.



Тим часом сезон полуниці в самому розпалі: як правильно вибирати.



Також в деяких областях України очікується зниження ціни на полуницю.