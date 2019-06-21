Філатов проанонсував "добрі новини від Зеленського" щодо будівництва аеропорту у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Президент України Володимир Зеленський в курсі проблем містян, що пов'язані з відсутністю нормального повітряного сполучення цього найбільшого мегаполісу з рештою світу, та займається їх вирішенням.

Про це Філатов повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Тільки що зателефонували з АП (Адміністрації Президента). Від Володимира Олександровича (Зеленського) та за його дорученням. Там вже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть добрі новини", - написав він.

Перед цим 19 червня депутати Дніпровського міської ради звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд гривень. "Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції діючої або будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", - вказано в документі.

А 20 червня, на брифінгу Філатов заявив: "Сподіваюся, найближчим часом нас чекають досить проривні новини щодо аеропорту, наберемося терпіння й будемо "тримати кулаки".

Нагадаємо, що глибоке зношення злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро" та його іншої інфраструктури привів фактично до повного припинення виконання внутрішніх і зовнішніх рейсів. А це, в свою чергу, стримує розвиток регіону, знижує ділову та інвестиційну активність.

Раніше містяни зверталися до попереднього Президента України Петра Порошенка з петицією, за змістом аналогічною згаданому зверненню міськради. Однак, незважаючи на задекларовану увагу влади до проблеми, думка громади не була врахована. Активно лобіювався в 2 рази дорожчий проект створення "з нуля" аеропорту між Дніпром і сусіднім Запоріжжям, для чого потрібно було б мінімум в 2,5 рази більше часу, ніж потрібно для реконструкції діючого міського аеропорту. В результаті, в ході минулих президентських виборів громада регіону дала оцінку президентським обіцянкам Порошенка: за нього проголосували лише близько 8% в першому турі, та 10,8% - у другому.

На даний час ситуація виглядає обнадійливо для жителів регіону. На проведеному в минулу середу (19 червня) засіданні Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства інфраструктури було прийнято рішення про виділення 200 млн гривень на проектні роботи щодо реконструкції злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро". "Ми будемо докладати зусиль для реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", - повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Це фактично дає старт державному фінансуванню приведення в порядок злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро", яка є стратегічним для країни об'єктом цивільно-військового призначення. Та автоматично означає, що приватну частину інвестиційної програми (будівництво нового термінального комплексу дніпровського аеропорту) бере на себе група DCH Олександра Ярославського, яка раніше успішно реалізувала подібний проект в Харкові в рамках підготовки міста до Євро-2012. Ярославський особисто підтвердив готовність вкласти в будівництво нового аеропорту в Дніпрі близько 60-70 млн доларів. Проведення робіт з благоустрою прилеглої території та під'їзних шляхів забезпечить міська влада, глава якої Борис Філатов послідовно відстоював саме реконструкцію діючого аеропорту як більш ефективний економічно і відповідний очікування містян варіант створення нових "повітряних воріт".

На думку експертів Airport Consulting Vienna, проект реконструкції міжнародного аеропорту "Дніпро" може бути реалізований за 2 роки. Таким чином, вже максимум у 2021 році містяни зможуть переконатися в тому, наскільки відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань вище керівництво країни - Президент України, прем'єр-міністр, місцева влада та український бізнес.