Рада суддів звинувачує Адміністрацію Зеленського у тиску та незаконних вказівках суддям

Рада суддів звинувачує Адміністрацію Президента Володимира Зеленського тиск та незаконні вказівки суддям.

Про це йдеться в заяві голови Ради суддів Олега Ткачука, передають Українські Новини.

У ньому говориться, що в п'ятницю, 21 червня, Рада має намір провести засідання і оголосити про скликання з'їзду суддів для призначення суддів Конституційного Суду україни та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України до голів судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів Рада суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів. Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - сказано в заяві Ткачука.

Більш того, він звинувачує заступника глави Адміністрації Руслана Рябошапку у спробі взяти під контроль судову систему.

"Необхідно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня 2019 під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка. Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль судової влади", - підкреслюється в заяві.

Рада суддів впевнений у подальших кроках Адміністрації по дестабілізації роботи вищого органу суддівського самоврядування і спробах окремих посадових осіб підпорядкувати собі судову владу.

Голова Ради суддів закликає Президента Володимира Зеленського, генерального прокурора Юрія Луценка та директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу прийняти термінові, невідкладні заходи з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу Президента на суддів і судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності.

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