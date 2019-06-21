Рада суддів звинувачує Адміністрацію Зеленського у тиску та незаконних вказівках суддям

Рада суддів звинувачує Адміністрацію Президента Володимира Зеленського тиск та незаконні вказівки суддям.\r\nПро це йдеться в заяві голови Ради суддів Олега Ткачука, передають Українські Новини.\r\nУ ньому говориться, що в п'ятницю, 21 червня, Рада має намір провести засідання і оголосити про скликання з'їзду суддів для призначення суддів Конституційного Суду україни та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.\r\n"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України до голів судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів Рада суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів. Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - сказано в заяві Ткачука.\r\nБільш того, він звинувачує заступника глави Адміністрації Руслана Рябошапку у спробі взяти під контроль судову систему.\r\n"Необхідно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня 2019 під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка. Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль судової влади", - підкреслюється в заяві.\r\nРада суддів впевнений у подальших кроках Адміністрації по дестабілізації роботи вищого органу суддівського самоврядування і спробах окремих посадових осіб підпорядкувати собі судову владу.\r\nГолова Ради суддів закликає Президента Володимира Зеленського, генерального прокурора Юрія Луценка та директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу прийняти термінові, невідкладні заходи з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу Президента на суддів і судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір розробити свій законопроект про судову реформу.\r\nЗеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.\r\nРаніше представитель Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенко на три з мінусом.