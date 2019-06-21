підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 14:06 50
Судова влада 2019-06-21T17:15:03+03:00
Українські Новини
Рада суддів звинувачує Адміністрацію Зеленського у тиску та незаконних вказівках суддям

Рада суддів звинувачує Адміністрацію Зеленського у тиску та незаконних вказівках суддям

Рада суддів звинувачує Адміністрацію Президента Володимира Зеленського тиск та незаконні вказівки суддям.

Про це йдеться в заяві голови Ради суддів Олега Ткачука, передають Українські Новини.

У ньому говориться, що в п'ятницю, 21 червня, Рада має намір провести засідання і оголосити про скликання з'їзду суддів для призначення суддів Конституційного Суду україни та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України до голів судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів Рада суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів. Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - сказано в заяві Ткачука.

Більш того, він звинувачує заступника глави Адміністрації Руслана Рябошапку у спробі взяти під контроль судову систему.

"Необхідно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня 2019 під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка. Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль судової влади", - підкреслюється в заяві.

Рада суддів впевнений у подальших кроках Адміністрації по дестабілізації роботи вищого органу суддівського самоврядування і спробах окремих посадових осіб підпорядкувати собі судову владу.

Голова Ради суддів закликає Президента Володимира Зеленського, генерального прокурора Юрія Луценка та директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу прийняти термінові, невідкладні заходи з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу Президента на суддів і судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір розробити свій законопроект про судову реформу.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Раніше представитель Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенко на три з мінусом.

Більше новин про: Адміністрація Президента України погрози тиск на суддів Рада суддів

Архів
Новини
Перед вихідними курс гривні на міжбанку різко зміцнився 17:15
Петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів 17:00
В Житомирській області вже 6 днів не можуть загасити пожежу на звалищі 16:58
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok