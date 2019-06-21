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21 червня 2019, пʼятниця, 11:19 16
Судова влада 2019-06-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
В. о голови ВСУ Гуменюк про судову реформу команди Зеленського: Верховний суд повинен стати судом права, а не

В. о голови ВСУ Гуменюк про судову реформу команди Зеленського: Верховний суд повинен стати судом права, а не судом факту

Виконуючий обов'язки голови попереднього складу Верховного суду України Василь Гуменюк вважає, що Верховний суд має стати судом права, а не судом факту.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Він (Верховний суд) повинен стати судом права, а не судом факту. Для цього є суд першої інстанції та суд апеляції. А в суді права, безумовно, може впоратися і менша кількість суддів. Не знаю, чи досить 9 суддів, як в американській моделі, це залежить від законодавства", - сказав він.

За його словами, в Україні можуть бути різні моделі Верховного суду, але головне, щоб був забезпечений захист прав громадян.

"У нас можуть бути різні моделі, в залежності від того, скільки держава може дозволити собі суддів у Верховному суді. Я не беруся говорити, що це може бути 9 суддів, але я знаю, що у нас було 48 суддів і ми нормально і повністю забезпечували роботу. Все залежить від того, як буде зроблено законодавство. Важливо те, щоб забезпечити громадянам захист їх прав, яка повинна закінчуватися на апеляції. Тобто перша інстанція і апеляція. Це основне. Безумовно, якщо це буде забезпечено, будуть достатні законодавчі заходи прийняті, то можна говорити і про менший кількісний склад Верховного суду", - підкреслив Гуменюк.

Він упевнений, що нова влада повинна поглиблено вивчити судову реформу і подивитися на ті помилки і недоліки, які існують і вирішити питання зменшення навантаження на Верховний суд.

"...тому що найголовніше - право громадян на захист, а держава це право на даний момент не забезпечує взагалі. Частина судів взагалі не працює, частина не пройшла оцінку, тобто немає нормального процесу і професійного підходу для вирішення питань щодо захисту прав інтересів громадян. Я дуже стурбований цим", - сказав Гуменюк.

Як повідомляли Українські Новини, Гуменюк вважає, що в робочу групу Президента Володимира Зеленського з напрацювання проекту судової реформи повинні входити виключно професіонали.

Юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенко на три з мінусом.

 

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