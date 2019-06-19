Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука

Під час проведення слідчих дій щодо смерті депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука стало відомо про можливу відсутність у квартирі, де знайшли його тіло, кількох ювелірних виробів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.\r\n"Під час проведення слідчих дій джерело, близьке до загиблого народного депутата, заявив про можливу відсутність кількох ювелірних виробів", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож повідомляється, що наразі правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті нардепа Тимчука.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національна поліція почала розслідувати загибель депутата Дмитра Тимчука як вбивство.\r\nРаніше тіло Дмитра Тимчука зі смертельним пораненням виявила дружина.\r\nТим часом у соціальних мережах активно обговорюють загибель Дмитра Тимчука. У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість користувачів мережі не вірить.