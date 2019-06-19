Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука

Під час проведення слідчих дій щодо смерті депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука стало відомо про можливу відсутність у квартирі, де знайшли його тіло, кількох ювелірних виробів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Під час проведення слідчих дій джерело, близьке до загиблого народного депутата, заявив про можливу відсутність кількох ювелірних виробів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наразі правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті нардепа Тимчука.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція почала розслідувати загибель депутата Дмитра Тимчука як вбивство.

Раніше тіло Дмитра Тимчука зі смертельним пораненням виявила дружина.

Тим часом у соціальних мережах активно обговорюють загибель Дмитра Тимчука. У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість користувачів мережі не вірить.