В Україні утримається 32-градусна спека і посуха в четвер

У той час, як оголошена надзвичайна пожежна небезпека, 20 червня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +27...+35 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+34 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+35 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +29...+31 градус.

19 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, Україна потрапила у зону потужного антициклону.

Тим часом грози і зливи з 30-градусною спекою накриють Україну посеред робочого тижня.