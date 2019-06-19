Уряд знає про проблеми водопостачання Донбасу, але рішень не приймає, – енергоексперт Корольчук

Питання поставок води для територію Донецької та Луганської областей вже давно вийшло за межі внутрішньополітичного рівня України.

Таку думку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook висловив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Врешті-решт все впирається в рішення і контроль з боку уряду цього питання. Проблема полягає в боргах, які вже становлять понад 300 млн гривень. І начебто підписано доручення уряду про необхідність відновлення і забезпечення поставок електроенергії на об'єкти водопостачання КП "Компанія "Вода Донбасу". Також ніби мали надати підприємству статус "захищеного споживача". Але незважаючи на всі рішення уряду ситуація залишаться невирішеною", - написав Юрій Корольчук.

За його словами, не дивно, що населення протестує, наприклад, в Костянтинівці люди перекривали автомобільну дорогу через відсутність водопостачання. З 27 травня без води залишилися 6 населених пунктів, серед них - Бахмут і Соледар.

"В цілому проблема набула розголосу після 23 травня, коли водопостачання було припинено в 16 населених пунктах Донбасу. Саме тоді в відповідності до вимог "Укрінтеренерго" оператором системи розподілу було відключено електропостачання Білокузьминівської насосної станції та насосної станції четвертого підйому Другого донецького водопроводу. При цьому ще весь березень та квітень уряд був "в курсі" проблеми, але банально не вирішував питання боргів КП "Компанія "Вода Донбасу". За словами експерта, паралельно з цим Рада Оптового ринку електроенергії просила визначити джерела погашення боргу "Води Донбасу" за електроенергію, а постачальник останньої надії - держкомпанія "Укрінтеренерго" заявляла про можливе банкрутство саме через борги "Води Донбасу".

Юрій Корольчук повідомив, що жителі Донецької області вже навіть звернулися з петицією до Президента України Володимира Зеленського з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу". Хоча в даному випадку вирішення питання знаходиться виключно в компетенції уряду, який ніби приймає необхідні рішення, але так й не може знайти грошей для погашення боргу. "Саме тому люди багатьох міст Донбасу досі сидять без води", - підкреслив Корольчук.

Як повідомлялося раніше, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі надати державну допомогу (фінансування) КП "Компанія "Вода Донбасу" (у підприємства накопичені борги з оплати за використану електроенергію). Оскільки з 31 березня "постачальник останньої надії" "Укрінтеренерго" почав відключення від електрики компаній, в тому числі, водоканалів, у яких є заборгованість з оплати за поставку електроенергії.

31 травня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому серед іншого аналізувалася робота підприємства "Вода Донбасу" і загроза відключення цієї компанії від електроенергії за борги. Але ніякого прогресу в рішенні проблеми з тих пір не було, з боку Кабінету Міністрів вирішення питання курирує віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.