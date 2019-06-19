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19 червня 2019, середа, 14:59 16
Судова влада 2019-06-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Суддя ВСУ Канигіна про судову реформу Зе Команди: діючу модель Верховного суду, де 200 осіб, потрібно перегляд

Суддя ВСУ Канигіна про судову реформу Зе Команди: діючу модель Верховного суду, де 200 осіб, потрібно переглядати

Суддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.

Про це вона сказала в коментарі Українським Новинам.

Канигіна також прокоментувала ймовірність впровадження в Україні американської моделі Верховного суду.

"У Верховному суді США 9 осіб, але не забувайте, що США - конфедерація і там ще є Верховні суди в штатах. Нам ця модель не зовсім підходить, але Верховний суд у кількості 200 чоловік - це неправильно. Фактично залишилося те ж саме, тільки по іншому перейменували. Велика палата - це той Верховний суд, який був і в якому планувалася 21 людина, відповідно до законопроекту часів президента Ющенка, а ті, які були вищими судами, назвали касаційними. Вони знаходяться в тих же будівлях, навіть ті ж начальники залишилися, з тими ж справами, які не розглянули за кілька років. Це нераціонально. Для такої держави як Україна - це нераціонально", - вважає вона.

Канигіна зазначила, що в Україні повинен бути дуже високий рівень у суддів апеляційного суду.

"От туди треба було і вчених і адвокатів, щоб спробувати, як вони без стажу роботи суддею почнуть працювати суддями та приймати рішення. От якщо б заповнили апеляційні суди, щоб вони якісніше почали працювати, а не так, як залишилося. А потім вже подивитися, що робити з Верховним судом. Чи потрібно 200 чоловік там? Ще раз підкреслюю - це нераціонально. Цю модель необхідно переглядати", - підкреслила суддя.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.

Стефанчук негативно оцінює судову реформу колишнього Президента Петра Порошенка і вважає, що вона була проведена на три з мінусом.

Колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін вважає, що в судовій реформі необхідно повернутися до статус-кво, на вихідні позиції Конституції 2016 року.

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