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19 червня 2019, середа, 12:20 23
Судова влада 2019-06-19T14:30:04+03:00
Українські Новини
Поліцейський на BMW влаштував смертельну аварію з двома дорослими і дитиною під Херсоном

Поліцейський на BMW влаштував смертельну аварію з двома дорослими і дитиною під Херсоном

Смертельна ДТП під Херсоном. Фото: ДБР
Смертельна ДТП під Херсоном. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало поліцейського за підозрою в скоєнні ДТП, що спричинила загибель 2 дорослих та 9-річної дитини в Херсонській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Мелітополі, розслідують обставини ДТП, яке сталося на трасі Скадовськ - Каховка Херсонської області 18 червня", - сказано в ньому.

Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від селища Миколаївка за участю автомобілів "ВАЗ 21099" і BMW.

За кермом автомобіля BMW перебував старший оперуповноважений Головного управління Нацполіціі в АР Крим і Севастополі.

В результаті зіткнення пасажири автомобіля "ВАЗ 21099" - чоловік і жінка - загинули на місці, а 9-річна дівчинка отримала численні травми і згодом померла в лікарні.

Поліцейського, який перебував за кермом автомобіля марки BMW, затримано.

Йому повідомлено про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Смертельне ДТП під Херсоном. Фото: ДБРСмертельна ДТП під Херсоном. Фото: ДБР

Крім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які надавали медичну допомогу дитині.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДБР затримало 2 поліцейських за підозрою у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Також поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами. Поліцейського, який збив 10-річну дівчинку, посадили на 2 місяці під варту.

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