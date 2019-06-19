Поліцейський на BMW влаштував смертельну аварію з двома дорослими і дитиною під Херсоном

Державне бюро розслідувань затримало поліцейського за підозрою в скоєнні ДТП, що спричинила загибель 2 дорослих та 9-річної дитини в Херсонській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.\r\n"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Мелітополі, розслідують обставини ДТП, яке сталося на трасі Скадовськ - Каховка Херсонської області 18 червня", - сказано в ньому.\r\nДорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від селища Миколаївка за участю автомобілів "ВАЗ 21099" і BMW.\r\n\r\nЗа кермом автомобіля BMW перебував старший оперуповноважений Головного управління Нацполіціі в АР Крим і Севастополі.\r\nВ результаті зіткнення пасажири автомобіля "ВАЗ 21099" - чоловік і жінка - загинули на місці, а 9-річна дівчинка отримала численні травми і згодом померла в лікарні.\r\nПоліцейського, який перебував за кермом автомобіля марки BMW, затримано.\r\n\r\nЙому повідомлено про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу.\r\nСлідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.\r\nСмертельна ДТП під Херсоном. Фото: ДБР\r\nКрім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які надавали медичну допомогу дитині.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ДБР затримало 2 поліцейських за підозрою у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nТакож поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами. Поліцейського, який збив 10-річну дівчинку, посадили на 2 місяці під варту.