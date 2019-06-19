Мешканці можуть вимагати компенсацію за невиконані комунальні послуги: як це працює

Жителі багатоквартирних будинків отримали право платити тільки за фактично спожиті комунальні послуги, які з 1 травня оплачуються за новими правилами. Ця можливість прописана в постанові Кабміну №482 від 5 червня.

Новий порядок здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості дає право зменшити рахунки в платіжках.

Як повідомляє "Сегодня", для перерахунку оплати управителем мешканцям треба діяти так само, як і для вимагання перерахунку за інші види послуг. Перш за все, необхідно скласти акт-претензію встановленої форми (затверджений постановою №1145), яку підписують управитель і споживач (мешканець). Наприклад, в акті можуть зафіксувати, що в під'їзді тиждень не працює ліфт, тому оплата за його користування має бути зменшена. У разі, коли управитель не прийшов на перевірку або відмовляється підписувати акт-претензію, його можуть підписати не менше ніж двоє мешканців і передати під розпис управителю. Якщо претензія мешканців буде задоволена, гроші за невиконані послуги їм не повернуть на руки, а зарахують в рахунок оплати рахунків на утримання прибудинкової території в майбутньому місяці. Відмову в задоволенні претензії можна оскаржити в суде.

Спеціалісти в сфері житлового господарства схвалюють постанову, але кажуть, що на практиці реалізувати те, що в ній написано, буде непросто.

"Управителя зобов'язали пред'явити скаржникам документи про виконання управителем роботи: наряди, табелі робочого часу, зарплатні відомості, акти про списання матеріалів і т. д., як доказ, що робота виконана. Але, як то кажуть, папір все стерпить. Вважаю, що мешканці загрузнуть у бюрократичному листуванні і махнуть рукою на свої вимоги щодо перерахунку, особливо якщо сума невелика. Стосунки з управителем будуть зіпсовані, а домогтися серйозної компенсації навряд чи вийде без суду", - вважає експерт в сфері ЖКГ Андрій Нікончук.

А ось юрист Володимир Столітній вважає, що якщо акт-претензія оформлена правильно, то до суду справа може й не дійти: "Законом встановлено, що навіть у разі відмови з боку управителя визнати претензію її документування мешканцями має юридичну силу. Тобто суд зобов'язаний на підставі акта-претензії задовольнити позов про перерахунок оплати за послугу. Інша справа, що ця норма діє лише півроку і немає серйозної судової практики, щоб зрозуміти, як чинять судді в таких ситуаціях. Складніше буде домогтися виконання рішення суду, особливо якщо йдеться про великі суми. Наприклад, всі мешканці будинку (50-60 позивачів) вимагають перерахунку оплати за прибудинкову територію, це може бути 10 тис. грн і більше. Але якщо мешканці організовуються, то з часом управителі стануть виконувати свою роботу так, щоб на них не подали в суд".

В обов'язки управителя входить: належне утримання будинку та прибудинкової території (прибирання в під'їздах і біля будинків, догляд за зеленими насадженнями), покупка електроенергії для освітлення місць загального користування та роботи ліфтів, поточний ремонт (даху, дверей, вікон і т.д.). Цей документ доповнив постанову №1145, прийняту 27.12.2018 р і що стосується постачальників інших видів послуг. Тепер незадоволені мешканці можуть стягнути свої гроші не тільки за теплу, а не гарячу воду з крана і холод взимку в квартирах, але і за брудні під'їзди і дах, що протікає. Але зате управитель має право залишити собі зекономлені кошти, якщо витрати на його послуги виявляться меншими, ніж оплата за тарифами (вдалося купити дешевше лампочки в під'їзди або через дощі не витрачати воду на полив газонів).

Водночас новим законом "Про житлово-комунальні послуги" вводиться норма про нарахування пені за заборгованість споживачів з оплати послуг, але при цьому пеня не буде нараховуватися за умови заборгованості держави перед споживачем за надані пільги та субсидії.

Також вводиться заборона на примусове відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир і нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, в багатоквартирних будинках в разі відключення від цих мереж інших власників квартир і нежитлових приміщень.

За підрахунками економіста Олександра Охріменка, при борзі у 2000 грн за місяць набіжить всього 6 грн пені, за рік - майже 73 грн. Але якщо не платити по 2000 грн щомісяця цілий рік, то в підсумку пеня становитиме вже 470 грн при сумі основного боргу 24 тис. грн.

Як повідомляли Українські Новини, нова редакція закону в частині опалення, водопостачання і т.д. набула чинності 1 травня цього року. З цього дня українці зможуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги.

Крім того змінено механізм формування обсягів спожитих послуг з тепло- і водопостачання.

У зв'язку з цим Мінрегіонбуд пояснив, що таке пеня за борги з комуналки і кому вона буде нараховуватися.