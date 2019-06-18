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18 червня 2019, вівторок, 18:33 148
Судова влада 2019-06-18T19:30:02+03:00
Українські Новини
Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників ДБР, – Вигиринський

Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників ДБР, – Вигиринський

Андрій Вигиринський. Фото: riafan.ru
Андрій Вигиринський. Фото: riafan.ru

Політичний аналітик Андрій Вигиринський заявив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) є колегіальним органом, а це означає, що директор Бюро Роман Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників установи.

Таку думку Вигиринський озвучив в ефірі телевізійного каналу "Наш".

"Законність і конституційність дій органів державної влади, дотримання ними законодавства – про це теж ніхто не говорить! Але у нас є новостворений орган – Державне бюро розслідувань – колегіальний, створений за принципами, які нам нав'язував Європейський Союз, де рішення приймаються і заступником, і керівником... Але станом на сьогодні пан Труба самостійно приймає рішення про звільнення керівників структурних підрозділів та територіальних управлінь. Він чинить всупереч букві закону", – зазначив аналітик.

Мова насамперед йде про порушення п. 9 ч. 1 ст. 12 та ч. 2 ст. 12 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", згідно з яким звільнення має здійснюватися за погодженням із заступниками та за поданням зовнішньої конкурсної комісії (ст. 13 того ж закону).

Нагадаємо, що у ДБР раніше відбувся ряд звільнень топ-співробітників за особистим розпорядженням директора Бюро Романа Труби.

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