Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в партнерстві з найбільшим європейським лоукост-авіаперевізником Ryanair встановив регулярне авіасполучення з польським містом Краків.

"Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair в понеділок 17 червня запустила рейси у напрямку Харків-Краків. Польоти до польського міста будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях, час вильоту - 13:25. Вартість квитків в одну сторону без багажу починається від 581 гривні", - повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків", уточнивши, що квитки на новий прямий регулярний рейс доступні мандрівникам на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Польща - традиційно одна з найпопулярніших напрямків серед пасажирів, які користуються послугами Міжнародного аеропорту "Харків". До нинішнього моменту місто має пряме регулярне авіасполучення з польськими містами Варшава, Катовіце, Гданськ і Вроцлав.

Раніше на спільній прес-конференції компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославского і лоукост-авіаперевозчіка Ryanair, їх представники проанонсували істотне розширення повідомлення "першої столиці" України з країнами європейського континенту.

Після відкриття регулярного сполучення з Краковом, найбільший європейський лоукост-авіаперевізник Ryanair з жовтня зв'яже Харків регулярним сполученням з Вільнюсом (Литва) і польським містом Познань. Рейси до обидва міста будуть здійснюватися двічі на тиждень, а квитки вже доступні мандрівникам.

"Ми плануємо зв'язати Україну з 24 містами в 11 країнах і перевозити на рік 1,4 мільйона пасажирів", - розповів про плани розвитку співпраці з українськими аеропортами, серед яких і Харків, Міхал Качмажік, виконавчий директор RyanairSun.

"Відкриття рейсів авіакомпанії Ryanair з аеропорту "Харків" - результат тривалих переговорів. Початок співпраці з Ryanair відкриває великі можливості для розширення маршрутної мережі харківського аеропорту, адже ця лоукост-авіакомпанія є найбільшим авіаперевізником в Європі", - розповів про перспективи розширення сполучення Харкова з країнами Європи і світу в партнерстві з провідним європейським авіаперевізником Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Ірландська авіакомпанія Ryanair - найбільший європейський лоукост-перевізник. Понад 450 її повітряних суден літають на більш ніж 1600 напрямках, пов'язуючи регулярним повідомленням 215 аеропортів 34 країн. У 2018 році Ryanair обслужив 139,2 мільйонів мандрівників.

Міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero) - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році сягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - WizzAir, TurkishAirlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUpAirlines, ButaAirwaysі багато інших.