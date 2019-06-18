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18 червня 2019, вівторок, 09:30 30
Америка 2019-06-18T13:45:04+03:00
Українські Новини
У Торонто під час церемонії за участю Трюдо сталася стрілянина

У Торонто під час церемонії за участю Трюдо сталася стрілянина

В Торонто (Канада) відбулася стрілянина під час параду на честь перемоги баскетбольного клубу Toronto Raptors в турнірі Національної баскетбольної асоціації (НБА). Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву поліції.

Так, повідомляється, що стрілянина сталася на площі Натана Філліпса.

Наголошується, що в результаті перестрілки чотири людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття.

За даними поліції, затримано двоє підозрюваних. Крім того, на місці злочину знайдені дві одиниці вогнепальної зброї.

Крім того, відомо, що постраждалі отримали серйозні поранення, але вони не становлять загрози для життя.

Під час стрілянини на сцені були присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, мер Торонто Джон Торі та баскетболісти. Через інцидент церемонію ненадовго перервали, а пізніше відновили.

Як повідомляли Українські Новини, в Бразилії невідомі розстріляли 11 осіб у барі.

Раніше в Мексиці група невідомих розстріляла 13 осіб у барі, серед них дитина.

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