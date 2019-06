У Торонто під час церемонії за участю Трюдо сталася стрілянина

Так, повідомляється, що стрілянина сталася на площі Натана Філліпса.

Наголошується, що в результаті перестрілки чотири людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття.

За даними поліції, затримано двоє підозрюваних. Крім того, на місці злочину знайдені дві одиниці вогнепальної зброї.

Крім того, відомо, що постраждалі отримали серйозні поранення, але вони не становлять загрози для життя.

Під час стрілянини на сцені були присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, мер Торонто Джон Торі та баскетболісти. Через інцидент церемонію ненадовго перервали, а пізніше відновили.

Chaos and confusion in Toronto at a rally for the Raptors, this year's NBA Champions, as fans fled following reports of a shooting. Two people were shot and wounded and two people were arrested, police said. https://t.co/dSLly7qHfl pic.twitter.com/XmqLb0HcDd