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17 червня 2019, понеділок, 16:44 23
Політика 2019-06-17T18:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський, імовірно, щось винен Коломойському, - продюсер "1+1"

Зеленський, імовірно, щось винен Коломойському, - продюсер "1+1"

Володимир Зеленський. Фото: 24tv
Володимир Зеленський. Фото: 24tv

Продюсер телеканалу "1+1" Олександр Роднянський заявив, що вважає Президента Володимира Зеленський самостійною людиною, але не виключає, що він щось винен бізнесменові Ігорю Коломойському.

Про це Роднянський розповів в інтерв'ю Meduza.

"Мені складно судити. Якою мірою він пов'язаний з Коломойським, а до якої самостійний, — всі наші думки будуть, безумовно, спекуляціями. Ми ж не знаємо характеру відносин. Я переконаний в тому, що Зеленський людина самостійна. Він селф-мейд в кінцевому рахунку", - сказав він.

Водночас Роднянський додав, що Зеленський напевно щось винен Коломойському.

"Тим не менш, Коломойський — його постійний бізнес-партнер, якому, напевно, він щось винен. Коломойський — дуже розумна людина, яка тонко відчуває психологію. Він неодноразово перемагав у найжорсткіших бізнес-війнах, експлуатуючи абсолютно різноманітні стратегії, від дуже легких до дуже тяжких. Він міг бути жорстоким рейдером, міг бути цілком легко договірним бізнес-партнером. Але при цьому завжди, природно, зривався на реалізацію своїх власних інтересів. У нього були конфлікти з усіма головними гравцями України і Росії", - сказав він.

Роднянський переконаний, що Зеленський з Коломойським будуть дотримуватися стратегії класичної української політики.

"Іншими словами, Коломойський — складний, партнер, якого багато хто бажає добитися. У цих обставинах, я думаю, Зеленський і вся його команда розуміють і небезпеку, і складність абсолютної залежності від Коломойського. Це розуміє будь-яка людина в Україні, включаючи партнерів Коломойського. Тому я переконаний, що вони, звичайно, будуть грати в класичну українську політичну гру піддавки, джиу-джитсу — піддавшись, опинитися нагорі", - каже продюсер.

Як повідомляли Українські Новини, Ігор Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук "відхрестився" від зустрічей з Ігорем Коломойським.

 

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