Під Луганськом затримали бойовика з батальйону "Привид"

Співробітники Національної поліції на залізничній станції "Попасна" Луганської області затримали 31-річного жителя Лисичанська за підозрою в участі в угрупованні бойовиків "Привид" самопровозшлашенной "Луганської народної республіки".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, під час перевірки документів на станції правоохоронці затримали чоловіка, який у поліцейській базі даних значиться як особа, яка брала участь у незаконних збройних формуваннях.\r\n"За словами затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича і вступив у незаконне збройне формування "Привид" так званої "ЛНР". Під час перебування в батальйоні чоловік зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа словами затриманого, через тиждень він покинув угруповання бойовиків, так як його викликали на постійне місце роботи.\r\nВедеться розслідування за ознаками ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Херсонської області затримали бойовика "Самооборони Криму".\r\nРаніше в Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку.