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17 червня 2019, понеділок, 13:51 36
Силові структури 2019-06-17T15:30:02+03:00
Українські Новини
Під Луганськом затримали бойовика з батальйону "Привид"

Під Луганськом затримали бойовика з батальйону "Привид"

Співробітники Національної поліції на залізничній станції "Попасна" Луганської області затримали 31-річного жителя Лисичанська за підозрою в участі в угрупованні бойовиків "Привид" самопровозшлашенной "Луганської народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, під час перевірки документів на станції правоохоронці затримали чоловіка, який у поліцейській базі даних значиться як особа, яка брала участь у незаконних збройних формуваннях.

"За словами затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича і вступив у незаконне збройне формування "Привид" так званої "ЛНР". Під час перебування в батальйоні чоловік зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян", - йдеться в повідомленні.

За словами затриманого, через тиждень він покинув угруповання бойовиків, так як його викликали на постійне місце роботи.

Ведеться розслідування за ознаками ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в Херсонської області затримали бойовика "Самооборони Криму".

Раніше в Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку.

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