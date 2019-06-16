У Луганській області поліція затримала бойовика "ЛНР"

У Луганській області в місті Попасна правоохоронці затримали жителя міста Лисичанськ, який в базі поліцейських значився як особа, яка брала участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, за словами затриманого, в 2014 році прийняв пропозицію свого родича і вирішив вступити в незаконне збройне формування "Привид" проросійської організації "ЛНР".

"Під час перебування в батальйоні чоловік зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян", - розповіли в поліції.

Наголошується, що через тиждень чоловік покинув ряди бандформування, тому що був викликаний на постійне місце роботи.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

Як повідомляли Українські Новини, в Херсонській області затримали бойовика "Самооборони Криму".

Раніше в Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку.