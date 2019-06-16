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16 червня 2019, неділя, 21:55 5
Силові структури 2019-06-16T22:24:51+03:00
Українські Новини
У Луганській області поліція затримала бойовика "ЛНР"

У Луганській області поліція затримала бойовика "ЛНР"

У Луганській області в місті Попасна правоохоронці затримали жителя міста Лисичанськ, який в базі поліцейських значився як особа, яка брала участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, за словами затриманого, в 2014 році прийняв пропозицію свого родича і вирішив вступити в незаконне збройне формування "Привид" проросійської організації "ЛНР".

"Під час перебування в батальйоні чоловік зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян", - розповіли в поліції.

Наголошується, що через тиждень чоловік покинув ряди бандформування, тому що був викликаний на постійне місце роботи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

Як повідомляли Українські Новини, в Херсонській області затримали бойовика "Самооборони Криму".

Раніше в Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку.

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