У Маріуполі Зеленський пробігся з охороною по фонтану

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя, де відкрив разом з міністром внутрішніх справ Арменом Аваковим центр розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій купувався в фонтані.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Це сталося після виступу на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення від бойовиків "ДНР" Зеленський підійшов до Драматичного театру.

Після пробіжки через фонтан Зеленський сів в автомобіль і залишив площу.

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Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський анонсував інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу найближчим часом. Зеленський під час робочої поїздки в Маріуполь поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу, де також анонсував підготовку реформаторських законопроектів, що сприяють розвитку малого та середнього бізнесу.

14 червня Володимир Зеленський розповів про купівлю 200 машин "швидкої" за рахунок меценатів. Крім того, Зеленський привітав українських медиків зі святом, а також побажав українцям міцного здоров'я.