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15 червня 2019, субота, 18:45 7
Вибори 2019-06-15T19:30:11+03:00
Українські Новини
Скандальний втікач Онищенко хотів балотуватися в депутати, але ЦВК йому відмовила

Скандальний втікач Онищенко хотів балотуватися в депутати, але ЦВК йому відмовила

Олександр Онищенко. Фото: welt
Олександр Онищенко. Фото: welt

Депутат Верховної Ради Олександр Онищенко (позафракційний) подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у депутати на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька в ефірі "5 каналу", передають Українські Новини.

"І Онищенко на сьогодні подав документи в ЦВК... У пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що був делегований від України брати участь у кінних змаганнях... Ми будемо аналізувати весь пакет", - сказала вона.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 9 закону "Про вибори народних депутатів", депутатом може бути обрано громадянина України, який проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, Центральна виборча комісія відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у депутати.

"Комісія відмовила в реєстрації кандидату в народні депутати України Онищенку О. Р.", - сказано в ньому.

Зазначається, що Онищенко мав намір балотуватися від Соціалістичної партії України в одномандатному виборчому окрузі №93 (Київська область).

Згідно з повідомленням, депутату відмовлено в реєстрації, оскільки ним не дотримано вимог Конституції та виборчого закону про проживання в Україні протягом останніх 5 років на день проведення позачергових парламентських виборів.

Як повідомляли Українські Новини, САП передала до суду обвинувачення проти втікача депутата Онищенка. Також втікач Онищенко зняв будинок поруч з віллою Порошенка в Іспанії.

Депутат звинувачується за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу.

Тим часом ЦВК відмовила у реєстрації 7 кандидатам у депутати.

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