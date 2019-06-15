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15 червня 2019, субота, 14:04 40
Президент 2019-06-15T14:11:12+03:00
Українські Новини
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони

Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони

Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України
Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України

Управління державної охорони заявляє, що буде забезпечувати охорону колишнього президента Петра Порошенка довічно.

Про це йдеться у відповіді Управління державної охорони на запит Українських Новин.

"Згідно із законом "Про охорону органів державної влади та посадових осіб" Президент України після припинення повноважень забезпечується державною охороною довічно, якщо тільки він не був усунений з посади в порядку імпічменту", - йдеться у відповіді.

УДО також засекретило інформацію про те, на яких автомобілях пересувається Порошенко і скільки у його охорони автомобілів, а також про те, скільки у нього охоронців.

Як повідомляли Українські Новини, САП почала розслідувати можливу причетність Порошенка до корупції в "Центренерго".

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради колишнього президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.

22 травня начальник управління Держохорони Гелетей написав рапорт на звільнення.

Тим часом Порошенко став головою "Європейської солідарності".

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