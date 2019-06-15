Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони

Управління державної охорони заявляє, що буде забезпечувати охорону колишнього президента Петра Порошенка довічно.\r\nПро це йдеться у відповіді Управління державної охорони на запит Українських Новин.\r\n"Згідно із законом "Про охорону органів державної влади та посадових осіб" Президент України після припинення повноважень забезпечується державною охороною довічно, якщо тільки він не був усунений з посади в порядку імпічменту", - йдеться у відповіді.\r\nУДО також засекретило інформацію про те, на яких автомобілях пересувається Порошенко і скільки у його охорони автомобілів, а також про те, скільки у нього охоронців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, САП почала розслідувати можливу причетність Порошенка до корупції в "Центренерго".\r\nДержавне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради колишнього президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.\r\n22 травня начальник управління Держохорони Гелетей написав рапорт на звільнення.\r\nТим часом Порошенко став головою "Європейської солідарності".