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14 червня 2019, пʼятниця, 17:00 13
Судова влада 2019-06-14T17:16:30+03:00
Українські Новини
В першу чергу в судовій реформі треба міняти закон, який не дає деяким громадянам доступ до правосуддя, - екс-

В першу чергу в судовій реформі треба міняти закон, який не дає деяким громадянам доступ до правосуддя, - екс-голова КС Домбровський

Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що недоліків у судовій реформі дуже багато і в першу чергу потрібно вирішити кадрову проблему і змінити процесуальний закон, який не дає доступ окремим категоріям громадян до правосуддя.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Недоліків у судовій реформі дуже багато. Їх можна розділити на дві проблеми. Перша - кадрова, а друга - правова, тобто удосконалення процесуальних кодексів. Іншими словами того законодавства, яке регулює судову діяльність і яке іноді перешкоджає реалізації людиною свого права на судовий захист. Потрібно особливо змінювати процесуальний закон, який не дає доступ окремим категоріям громадян до правосуддя. Формальні обмеження в процесуальних кодексах ділять людей на дві категорії: багатих і бідних. Якщо позов умовно до 500 гривень, то це незначний спір. А якщо судяться мільйонери, то суд їх захистить, тому що це значний спір", - сказав Домбровський.

Він вважає, що це неправильно, оскільки порушуються принципи рівності всіх перед судом.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

Професійна юридична спільнота вважає відповідальними за провал судової реформи Петра Порошенка та екс-заступника глави Адміністрації Олексія Філатова.

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