Депутати від правопопулістських партій об'єдналися в нову силу в Європарламенті

Депутати від правопопулістських партій з дев'яти країн ЄС створили нову фракцію в Європарламенті під назвою "Ідентичність і демократія" (ID). Наразі до неї увійшли 73 депутати, заявив у четвер, 13 червня, голова фракції Марко Цанні з італійської "Ліги". Його заступниками обрані співголова німецької "Альтернативи для Німеччини" (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) і генеральний секретар французького "Національного об'єднання" Ніколя Бе, пише DW.

Більшість членів нової фракції - італійські депутати з "Ліги", вони отримали 28 мандатів у Європарламенті. Французькі праві популісти мають 22 місця, німецькі - 11. Крім трьох найбільш численних правопопулістських партій в актуальному складі Європарламенту в нову фракцію увійшли Австрійська партія свободи, "Фламандський інтерес" з Бельгії, "Справжні фіни", Данська народна партія, чеська "Свобода і пряма демократія" і Консервативна народна партія Естонії.

За словами Йорга Мойтена, метою нової фракції не є розкол ЄС. "Ми хочемо і будемо працювати конструктивно", - пообіцяв німецький депутат. Водночас, однією із складових роботи в Європарламенті є здатність сказати "ні", оскільки багато рішень є "нонсенсом", - вказав він. "Ми тут не для того, щоб шукати друзів", - додав Мойтен.

Тим самим правопопулістська фракція стала п'ятою за чисельністю в новому складі Європарламенту після консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених". Таким чином ультраправим не вдалося досягти своєї мети стати третьою силою парламенту ЄС, про яку перед травневими виборами заявляв лідер італійської "Ліги" Маттео Сальвіні.

Тим не менш блок націоналістів в Європарламенті тепер значно численніший: у його попередника - фракції "Європа націй і свобод" - було лише 36 мандатів. Чисельність депутатів зросла, насамперед, за рахунок зростання підтримки італійської "Ліги", а також переходу німецьких депутатів, які раніше входили в альянс з британськими євроскептиками.

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